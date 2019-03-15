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NBA／切得順、投得進 林書豪先發終於正常

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MLB／陳偉殷周六先發對勇士 馬林魚考慮新輪值

2019-03-15 11:22聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷明天熱身賽先發。 美聯社
陳偉殷明天熱身賽先發。 美聯社
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在前一場中繼出賽繳出好表現後，馬林魚旅美投手陳偉殷將再度回到先發位置，明晨1時出戰勇士，春訓剩下兩周，馬林魚也在評估陣中七名先發投手要如何使用，有可能採用新的輪值型態。

陳偉殷上一場接替洛培茲（Pablo Lopez）在第五局登板，中繼四局無失分，僅被敲出一安，另有三次三振無保送，明天則將回到先發，改由洛培茲在後段登板，勇士則派出同為左投的紐康柏（Sean Newcomb）先發。

馬林魚目前有七名先發要搶五個輪值位置，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，可能會採取不同的輪值型態，「我們還在討論，有七個人要爭取五個位置，要看看什麼樣的方式對球隊跟每個人都最好。」馬丁利舉例，六人輪值也是一種型態，不過球隊目前還沒討論到這點。

烏雷納（Jose Urena）已被任命開幕戰先發，確定卡住一席，接下來四個位置除了明天要登板的陳偉殷、洛培茲外，還有史崔利（Dan Straily）、李察茲（Trevor Richards）、阿坎塔拉（Sandy Alcantara）以及史密斯（Caleb Smith）等人爭取。

史密斯與洛培茲因去年曾經受傷，雖然目前投球狀況不錯，但局數可能受到限制，馬丁利表示：「每個人都有不同的參考標準，可能是局數，也可能是球數，這些數據都是重要的參考依據。」

洛培茲馬丁陳偉殷
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