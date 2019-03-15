MLB／達比修有飆96哩速球 4局5K手感好

2019-03-15 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



達比修有。 美聯社 分享 facebook 小熊隊日籍投手達比修有今天在熱身賽對遊騎兵登板，投四局被敲3安僅失一分，送出5次三振、兩次四壞保送，球隊以2：1獲勝；小熊目前僅公布開幕戰作客遊騎兵將由萊斯特（Jon Lester）先發，至於是否有機會在開幕系列賽對上前東家，達比修有說：「看總教練安排。」

達比修有在去年因傷僅出賽8場，目前在春訓熱身賽表現不錯，出賽三場共投7.1局、防禦率2.45，有八次三振，缺點是保送7次偏高，不過今天球速來到94到96哩，證明身體健康無虞。

身體健康程度也可從達比修有的好心情看出，今天在熱身時達比修有與秋信守同行，前隊友迪謝茲（Delino DeShields）趁機從後偷踢達比修有的裝備包，達比修有說：「他只是偷點，我告訴他要全力揮擊。」

達比修有也投出兩次觸身球，不過對象是托契（Carlos Tocci）、基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa），而不是之前開玩笑要砸的賈羅（Joey Gallo）及歐德（Rougned Odor），被問到是否因為前隊友沒上場所以換人丟觸身？達比修有笑說：「我沒有刻意要砸啦，只是失投而已。」

達比修有面對前5名打者，投出13顆壞球、12顆好球，比例近乎一半，節奏看起來也比平常慢，遊騎兵趁機打了兩安，攻下一分，不過在投手教練哈特維（Tommy Hottovy）上丘溝通後找回節奏，接下來46球中有31顆好球。

對於控球問題，達比修認為是很好的練習機會，例行賽也可能碰到同樣狀況，「我沒有感覺節奏變慢，或許你們跟投手教練有看出來，他告訴我，動作應該更快一些，我也照做了。」