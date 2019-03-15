MLB／一朗開拔前往日本 隊友：東京巨蛋將搖晃

2019-03-15 10:16 中央社 洛杉磯14日專電



鈴木一朗。美聯社 分享 facebook 美國職棒西雅圖水手與奧克蘭運動家海外開幕戰20日和21日在日本開打，可能是球星鈴木一朗最後一次在家鄉比賽，到時會有多轟動，日籍隊友菊池雄星說：「東京巨蛋會搖晃。」

大聯盟春訓進入尾聲，西雅圖水手20日、21日在東京巨蛋球場與奧克蘭運動家打海外開幕戰。30名水手隊員今天搭機前往日本備戰。

雖然名義上主場隊伍是運動家，但水手陣中擁有45歲的日本傳奇球星鈴木一朗。這次可能是他最後一次在鄉親面前比賽，球迷期待程度前所未見。

水手陣中另一名日籍球員菊池雄星，今年才剛轉戰美國職棒，5個月之前他效力於日本職棒西武獅。這次海外開幕戰，菊池雄星將首次與偶像鈴木一朗同在大聯盟比賽登場。

大聯盟官網今天以頭條報導，鈴木一朗此行可能造成日本舉國轟動。文中指出，27歲的菊池雄星從小看鈴木一朗打球，回憶2012年鈴木一朗回日本比賽，仍然印象深刻。

菊池雄星透過翻譯表示：「當年真的有夠瘋狂的啦！我覺得鈴木一朗這次回去，在所有的球迷捧場下，東京巨蛋到時候會開始晃動。」鈴木一朗7年前也是隨著水手隊在東京巨蛋打開幕賽。

菊池雄星說：「我無法想像到時候會發生什麼事，我猜一定會有意想不到的事情發生。」

鈴木一朗維持一貫的態度，不願意把比賽的焦點都集中在自己身上，不想談這個話題。

不過大聯盟官網預估，鈴木一朗此行會轟動全日本。鈴木一朗過去18年的大聯盟生涯，儘管與日本家鄉隔著半個地球，每場比賽仍有數以百萬計的日本球迷關注他的每一條消息。

全日本的球迷都知道，錯過這兩場比賽，未來可能再也看不到一朗在日本球場上揮棒、守備。鈴木一朗已經45歲，而且明確表示，未來不會回到日本的職棒球隊打球。

從2001年就隨身報導鈴木一朗的產經體育報記者向大聯盟官網說：「這兩場比賽是日本歷史上最重要的時刻，鈴木一朗是日本25年來最具代表性的運動員。」

這名記者認為，這兩場可能是鈴木一朗在家鄉日本的最後一戰。他說：「球迷都很內行，雖然沒有人知道未來會怎樣，但大家都想享受這一刻。因為鈴木一朗說過，不會回日本打球，這可能是鈴木一朗在日本的最後一次比賽。」

美國媒體從去年就有傳言，鈴木一朗可能打完這兩場比賽宣布引退，不過一直沒有得到球團與鈴木一朗證實。鈴木一朗近期重申，想要打到50歲退休。