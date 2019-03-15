MLB／季賽基襪倫敦戰賣最好 哈波最吸票

2019-03-15 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



季賽哈波最吸票。路透 分享 facebook 洋基與紅襪第一場在倫敦開打的海外例行賽是大聯盟今年目前最暢銷的賽事，根據售票網站「StubHub」統計，購票人口分布在美國44個不同的州以及27個不同國家。

大聯盟近年積極將賽事推往海外，繼日本、墨西哥後，英國倫敦成為大聯盟探索歐洲市場的第一站，6月29、30日在倫敦的奧林匹克運動場舉行的兩場賽事，找來洋基與紅襪兩支歷史與話題性兼具的球隊，最高票價來到493美元（約新台幣1萬5000元），最少也要38美元（約新台幣1100元）。

倫敦海外賽是「StubHub」目前銷售最好的大聯盟例行賽，總經理克里莫（Jill Krimmel）表示：「這代表大聯盟的海外觀眾逐漸成長，而他們的反應也代表了解基襪大戰的意義，這項運動開始有全球的粉絲了，在海外有極佳的潛力，就像NBA跟NFL一樣。」

這兩場海外例行賽早在去年11月就售罄，不過因座位調整，觀眾席從5萬5000人提高到5萬7500人，大聯盟兩場比賽合計將釋出5000張門票，而現今作為英超西漢姆聯隊主場的倫敦奧林匹克運動場，最近一季的場均觀眾數為5萬7902人。

「StubHub」也透露其他例行賽數據，自從費城人以13年3.3億美元簽下哈波（Bryce Harper）後，這位強打者成了超級吸票機，售票數比去年同期增加了93%，跟過去三個球季比則增加了157%，是近三年成長最快速的球隊。