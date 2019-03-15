MLB／水手隊搭機赴日 鈴木一朗將震動東京巨蛋

2019-03-15 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗(左)與小葛瑞菲搭機赴東京。 擷圖Info Deportes RD推特 分享 facebook 30名水手隊球員今天搭機前往日本，為了3月20日開打的海外開幕戰做準備，其中包括日籍球星鈴木一朗、菊池雄星，這可能是鈴木一朗生涯最後一場在家鄉的大聯盟賽事，同時也是菊池雄星轉戰美職後第一次回到日本比賽。

水手先在17、18日與日職巨人隊進行兩場熱身賽，隨後在東京巨蛋與運動家於20、21日各戰一場，運動家是名義上的主場球隊，不過水手隊勢必獲得壓倒性的支持，鈴木一朗雖然不願多談，不過那裡有著隔著半個地球仍持續關注他的球迷們，包括菊池雄星。

菊池雄星表示，還記得一朗在上次於2012年回到東京巨蛋比賽的狀況，「我那時候真的很瘋，我想這一次他回來，東京巨蛋應該也會因為球迷而震動，無法想像到時的狀況，應該會有些前所未見的事發生。」

總教練瑟維斯（Scott Servais）認為，一朗會很期待這兩場開幕戰，「他的生涯有這麼多的經歷，我只能想像到時可能會像他在水手隊第一年一樣，有許多雙眼睛關注他，這些眼睛到現在都還離不開他，他的生涯實在不可思議。」

外野手漢尼格（Mitch Haniger）在去年11月才與MLB明星隊一同造訪日本，見證過日本球迷的瘋狂，「老實說，光是美國球員上場的反應就讓我很震驚了，不能想像當一朗上場時會發生什麼事，也無法想像他的心情，只能到時候看看，好好享受一切，我知道他們一定會很瘋狂。」

水手隊尚未確定鈴木一朗會以什麼身分出賽，不過確定他會在開幕戰的28人名單中，至於要進入29日回到西雅圖的水手隊主場開幕戰25人名單，則有一定難度。