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忠厚性格有如中職彭政閔 響尾蛇棄將成紅雀希望

2019-03-15 07:00Dennis

內野手高史密特(Paul Goldschmidt)還沒正式穿上紅雀戰袍時，就已是備受紅雀迷寵愛的球星了。老將韋恩萊特(Adam Wainwright)在知道他被交易至紅雀後，立馬對外表態歡迎這位響尾蛇棄將。不僅如此，就連前傳奇球星傑克森(Reggie Jackson)於上周造訪聖路易時，都十分肯定他的加盟，因為他擁有所有球星該有的特質。

轉戰紅雀的高史密特擁有球星特質，且忠厚且重情義性格，實在不得不令人聯想到中職彭政...
轉戰紅雀的高史密特擁有球星特質，且忠厚且重情義性格，實在不得不令人聯想到中職彭政閔 美聯社
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自2013年起，國聯明星賽一壘手位置一直都由高史密特所占據。每年至少出賽155場，再加上4次國聯銀棒獎與3屆金手套加持，他毫無疑問是近年來最佳一壘手代言人，但是看到他過去與響尾蛇合約，絕對會令人瞠大吃一驚。直到上個球季他的身價才突破1000萬美金，相較於同梯的隊友托馬斯(Yasmany Tomas)，他堪稱是物超所值，也令他成為響尾蛇招牌人物。

同為球隊看板人物，洛磯選擇與亞瑞納多(Nolan Arenado)續約。一紙價值2億6000萬美金長約，為洛磯鎖住亞瑞納多接下來黃金歲月。反觀響尾蛇於去年10月份則是選擇動用了高史密特合約內2019年的選擇權，令他的年薪好不容易攀升至1450萬美金，可是沒想到一個月後，響尾蛇竟然把這位看板人物交易到紅雀。

就算過去薪水與其貢獻度不成正比，又被交易至紅雀，高史密特始終沒有口出怨言，反而再一次與媒體訪談感激響尾蛇知遇之恩。如此忠厚且重情義性格，實在不得不令人聯想到中職彭政閔。然而響尾蛇之所以選擇放走這位球團的核心人物，不外乎在於錢、年齡與世代交替等三大要素。

2019年即是響尾蛇與高史密特合約的最後一年。而響尾蛇深知，如果之後想要留下他，按照過去6季的身手與貢獻度，一紙上看2000萬年薪合約是肯定跑不掉的。在過去幾年大聯盟市場裡，鮮少有如他一般明星級一壘手前例可供響尾蛇作範本，因此身為中小市場的響尾蛇，要如運用他必須小心翼翼才不會影響到未來的球隊佈局。按照他過去6年的表現，其年薪大約需在2500美金之譜。而且在大聯盟裡一般位於年過30的中生代球員，簽約的長度大約在5至6年之間，也因此接牽扯到他年紀的問題。

明年即將年滿32歲的高史密特，如果紅雀今年季後不選擇留下他的話，即將投入自由球員市場。如果按照往例，高史密特應該會得到一紙5年的合約，而32至36歲的年紀，在大聯盟球團眼裡是球員的衰退期，特別是一壘手。

過去許多赫赫有名的明星一壘手，如普侯斯(Albert Pujols)、巴格韋爾(Jeff Bagwell)、希爾頓(Todd Helton)與塔薛爾拉(Mark Teixeira)等都在30歲前打出神鬼等級的身手，但是一旦邁入32之齡，其退化的程度之快令人不敢恭維。當然這並非能夠完全的套用在高史密特身上，可是棒球一直以來是喜愛用大量的數據來推算未來的運動，如此一來高史密特很難受到特別關愛。

最後，響尾蛇之所以要把高史密特交易原因，不外乎是因為過去三季球團戰績無法有所突破所致。在過去三季裡，響尾蛇雖然在2017球季打入過季後賽，但是始終無法取得太大成就，此外戰績大約是在勝率5成上下打轉。而大多數主力球員的合約都將在未來三年內一一到期，再加上響尾蛇農場也沒有太多後起之秀能夠接替這批主力球員，因此交易走高史密特只是換血開頭，在此相信未來幾年響尾蛇將會更積極交易市場內進行交易好為未來鋪路。

至於此交易的時間點曾令許多球迷所質疑，因為響尾蛇大可於今年731交易大限前交易走高史密特。但這也存在著相當程度的危機，只要高史密特於今年陷入低潮或是受傷，這麼一來他的身價及大不如前，響尾蛇也得不到理想的報酬，所以於季前把高史密特交易至紅雀似乎是響尾蛇最好的選擇。

響尾蛇之所以要把高史密特交易原因，不外乎是因為過去三季球團戰績無法有所突破所致。...
響尾蛇之所以要把高史密特交易原因，不外乎是因為過去三季球團戰績無法有所突破所致。 美聯社
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截至目前為止，實在是很難斷定響尾蛇的這筆交易能否帶給響尾蛇最佳的回報，但是可以確定的是紅雀隊迎來了一名大聯盟內最被低估的全明星級好手。高史密特如此低調的性格乃是十分符合這支傳統強權的球團文化，相信能夠深得聖路易當地球迷的擁護與愛戴，而且來到紅雀後，高史密特更有機會ㄧ嚐世界大賽的滋味，為其早已不平凡的職業生涯，添加更燦爛的光彩。

薪水年齡希爾頓

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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