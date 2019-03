MLB／田中將大首戰哈波 兩次對決占上風

田中將大今天對決哈波占上風。路透 分享 facebook 洋基隊開幕戰先發投手田中將大,今天在熱身賽第三度登板,對費城人隊先發3.2局被揮出六支安打、飆出六次三振、失兩分,首次對決哈波(Bryce Harper)讓他兩個打數掛零、吞下一次三振,兩隊終場5:5平手。

田中今天前三局讓費城人掛零,4局上被首名打者瑞爾穆托(J.T. Realmuto)轟出中外野陽春砲,再被下一棒揮出安打、解決兩人後退場;洋基中繼投手格林(Chad Green)登板,被金格利(Scott Kingery)轟出兩分砲,其中一分算是田中的自責分。

洋基在坦帕主場應戰,觀眾人數破萬,田中對決哈波的戲碼,首局讓他揮出內野滾地球出局,三局上投出三振;哈波目前出賽三場,合計三個打數掛零、被保送三次,為球隊跑回兩分。

從田中的輪值順序看來,還有兩場熱身賽要投,不會再對決哈波。

田中已確定29日在紐約主場對決金鶯隊,爭取大聯盟生涯開幕戰個人首勝(目前出賽三場、吞兩敗);他在熱身賽三戰合計10局失四分,被揮出11支安打包括兩轟,飆出13次三振,戰績1勝、防禦率3.60,春訓期間勤練彈指曲球,球季賽開打後準備取代慣用曲球。

