MLB／田中將大首戰哈波 兩次對決占上風

2019-03-14 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



田中將大今天對決哈波占上風。路透 分享 facebook 洋基隊開幕戰先發投手田中將大，今天在熱身賽第三度登板，對費城人隊先發3.2局被揮出六支安打、飆出六次三振、失兩分，首次對決哈波（Bryce Harper）讓他兩個打數掛零、吞下一次三振，兩隊終場5：5平手。

田中今天前三局讓費城人掛零，4局上被首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）轟出中外野陽春砲，再被下一棒揮出安打、解決兩人後退場；洋基中繼投手格林（Chad Green）登板，被金格利（Scott Kingery）轟出兩分砲，其中一分算是田中的自責分。

洋基在坦帕主場應戰，觀眾人數破萬，田中對決哈波的戲碼，首局讓他揮出內野滾地球出局，三局上投出三振；哈波目前出賽三場，合計三個打數掛零、被保送三次，為球隊跑回兩分。

從田中的輪值順序看來，還有兩場熱身賽要投，不會再對決哈波。

田中已確定29日在紐約主場對決金鶯隊，爭取大聯盟生涯開幕戰個人首勝（目前出賽三場、吞兩敗）；他在熱身賽三戰合計10局失四分，被揮出11支安打包括兩轟，飆出13次三振，戰績1勝、防禦率3.60，春訓期間勤練彈指曲球，球季賽開打後準備取代慣用曲球。