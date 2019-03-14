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MLB／亞古納連8打數安打 官網：跨場完全打擊

2019-03-14 10:05聯合報 記者藍宗標╱即時報導

去年國聯新人王亞古納（左）在熱身賽愈打愈猛。 路透
去年國聯新人王亞古納（左）在熱身賽愈打愈猛。 路透
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勇士隊21歲中外野手、去年國聯新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.）在熱身賽愈打愈猛，今天對國民隊之戰又有3支3、2打點、1盜壘的驚人表現，近三戰連續八個打數安打，還被大聯盟官網用「跨場完全打擊」形容，熱身賽打擊率一下子衝到4成29。

勇士今天4：8不敵國民，棒子超熱的亞古納仍是話題，官網形容他的前兩安是二壘打、三壘打，昨天對紅雀之戰（3支3）後兩安則是全壘打、一壘打，跨場連續四個打數完成完全打擊。

亞古納近三戰對海盜、紅雀、國民大爆發，合計八個打數全部安打，包括兩支全壘打、兩支二壘打、一支三壘打，攻下六分打點、跑回四分，熱身賽前九戰打擊率只有2成，打完這三場立刻超過4成，目前連9打席上壘。

這位委內瑞拉好手去年4月26日登上大聯盟，立刻站穩先發，整季出賽111場拚出打擊率2成93、全壘打26支、打點64分、16次盜壘成功的佳績，擊敗國民隊超級新人索托（Juan Soto），獲選國聯新人王。

「亞古納是天生打棒球的料。」勇士首席教練威斯（Walt Weiss）表示，亞克納用十分完美的身心打球，從他的表現看來，已進入球季賽狀態，希望他保持這種好手感。

國民勇士
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