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MLB／胡智為中繼1.2局失4分 防禦率仍高達27

2019-03-14 08:05聯合報 記者藍宗標╱即時報導

胡智為今天中繼1.2局失4分。美聯社
胡智為今天中繼1.2局失4分。美聯社
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印地安人隊今天兵分兩路進行熱身賽，旅美投手胡智為在客場對戰皇家隊，中繼1.2局被揮出5支安打，失4分全是自責分，防禦率仍高達27，印地安人終場7：17落敗。

胡智為2月25、29日先發對決響尾蛇隊，兩場加起來只投2.1局失8分、吞下一敗，休息快兩周再登板，投球內容沒有起色，目前在熱身賽出賽3場，合計4局被揮出13支安打，被打擊率5成20，失12分全是自責分。

胡智為今天3局下登板時，印地安人3：6落後，他先解決前兩名打者，接下來被蓋倫格爾（Cam Gallagher）安打、艾提加（Humberto Arteaga）三壘打，讓皇家攻下第七分。

4局下胡智為的狀況未有改善，先被高登（Alex Gordon）揮出安打，再被索勒（Jorge Soler）、歐文斯（ Chris Owings）連揮二壘打，面對5名打者就被3安、失兩分退場，下一任投手再被蓋倫格爾轟出兩分砲，又有一分記在胡智為身上，讓他的失分紀錄變成4分。

「現在就是什麼都不要想，好好為下一場比賽調整，不管接下來發生什事情，就好好調整就好。我覺得應該做得到我想要做到的，只是有點太急了、太緊張了，太想表現了。」胡智為說。

印地安人一共推出8名投手，全場被揮出21支安打，包括3支全壘打，胡智為出賽3場，每場失分都超過3分，開季留在大聯盟的機會不高。

旅美球員今年破紀錄9人參加大聯盟春訓，只剩陳偉殷、林子偉、胡智為還在，朱立人、江少慶、張育成、曾仁和、王維中、黃暐傑已下放小聯盟。

胡智為印地安人
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