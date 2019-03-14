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愛情全壘打！與女星交往的大聯盟巨星們

2019-03-14 07:00蔡政益

大聯盟巨星羅德里奎茲(Alex Rodriguez)日前向樂壇天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)求婚成功，成為體壇與娛樂圈的共同焦點話題。運動員與女星常被視為最完美的組合，像足球巨星貝克漢(David Beckham)和辣妹合唱團成員維多莉亞(Victoria)、美式足球巨星布雷迪(Tom Brady)和超模吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)就是絕佳的例子。當然棒球界也不乏這樣的組合，同時也羨煞不少人。以下八組就是棒球員配女星的最佳代表。

羅德里奎茲和珍妮佛羅培茲

在各自領域都有極高成就的這兩人，情史也都相當豐富。A-Rod曾有一段婚姻，與前妻有兩名小孩，但這段婚姻結束於2008年，傳聞是A-Rod偷吃天后瑪丹娜(Madonna)導致分手。A-Rod還陸續交往過好萊塢巨星卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)、凱特哈德森(Kate Hudson)以及WWE女星托瑞威爾森(Torrie Wilson)。他與俏臀珍則是從2017年開始交往，今年葛萊美與奧斯卡獎都可看到兩人一塊走紅毯。

A-Rod(左)每次轉隊都是大豐收，連再婚也是娶到大明星珍妮佛羅培茲(右)。 美...
A-Rod(左)每次轉隊都是大豐收，連再婚也是娶到大明星珍妮佛羅培茲(右)。 美聯社
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基特和潔西卡艾芭

基特(Derek Jeter)的情史豐富程度完全不輸他的隊友A-Rod。與他傳過緋聞的女星有樂壇天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)、好萊塢巨星潔西卡艾芭(Jessica Alba)、史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)和潔西卡貝兒(Jessica Biel)，只能說一個比一個大咖。這位洋基隊長直到2016年才定下來，與模特兒漢娜戴維斯(Hannah Davis)結婚，只是戴維斯的知名度與基特先前的緋聞對象有一段落差。

基特(右)過去交往的對象雖然都是好萊塢大咖女星，但最後情定模特兒戴維斯(左)。 ...
基特(右)過去交往的對象雖然都是好萊塢大咖女星，但最後情定模特兒戴維斯(左)。 歐新社資料照片
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韋蘭德和凱特阿普頓

能比韋蘭德(Justin Verlander)的速球還要火的，可能只有凱特阿普頓(Kate Upton)的身材了。韋蘭德與這位「美國波神」自2014年開始交往，2017年在韋蘭德拿到生涯第一座冠軍的兩天後，兩人飛去義大利結婚。現在兩人育有一女。

凱特阿普頓(右)雖然在「婦仇者聯盟」電影中飾演惡整男友的小三，但在現實生活中她可...
凱特阿普頓(右)雖然在「婦仇者聯盟」電影中飾演惡整男友的小三，但在現實生活中她可是非常有「幫夫運」，韋蘭德有了她的愛情滋潤後在球場上虎虎生風，最後還拿下世界大賽冠軍，比電影更夢幻啊！ 歐新社資料照片
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坎普與蕾哈娜

本季被交易到紅人隊的坎普(Matt Kemp)，約莫10年前與樂壇天后蕾哈娜(Rihanna)交往過。蕾哈娜與坎普的這段感情是發生在被前男友克里斯小子(Chris Brown)家暴後，兩人常一起出現在大聯盟與NBA的球賽。這段關係自2009年開始至2010年結束，兩人雖然分手，但蕾哈娜後來提到與坎普在一起感到相當自在。

齊托與芭黎絲希爾頓

齊托(Barry Zito)不僅拿過賽揚獎，吉他也彈得很好，因此頗適合演藝界。他與女星艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)交往過，更勁爆的是也與名媛芭黎絲希爾頓(Paris Hilton)傳過緋聞。

賈斯提斯和荷莉貝瑞

經歷過90年代的棒球迷應該對賈斯提斯(David Justice)都不陌生，但可能不太曉得他與奧斯卡影后荷莉貝瑞(Halle Berry)有過一段婚姻。兩人是在一場名人棒球賽認識，並於1993年結婚，但這段婚姻只維持到1997年。荷莉貝瑞後來說與賈斯提斯分開讓她「極度痛苦」。但與賈斯提斯分開後，她的星運大開，不但成了票房女星，也拿下一座奧斯卡獎。

迪馬喬與瑪麗蓮夢露

兩位都是家喻戶曉的巨星，這絕對是早期最經典的一對了。迪馬喬(Joe DiMaggio)是洋基隊的精神象徵，瑪麗蓮夢露則是一代性感女星，是再登對不過的了。兩人於1954年結婚，但個性不合的兩人經常發生爭吵，讓這段婚姻僅維持10個月就結束。分手後兩人還是維持友誼關係，直到瑪麗蓮夢露於1962年去世。迪馬喬到1999年去世前都會到夢露的墳前獻花，可見對她的感情十分深厚。

基納與伊莉莎白泰勒

名人堂成員基納(Ralph Kiner)在球場曾拿下七次全壘打王，在情場也同樣狂轟全壘打。他曾與「玉婆」伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor，當然還是玉女)和以《驚魂記》出名的珍妮李(Janet Leigh)交往過。他會有機會與女明星認識，主要是因為當時傳奇巨星平克勞斯貝(Bing Crosby)是海盜隊的老闆之一，他就靠著這層關係打出他的情場全壘打。這已經是1949年左右的事了。

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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