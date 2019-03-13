MLB／身手未到大聯盟 大都會提波下放再練

2019-03-13 14:06 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



前NFL球星提波（Tim Tebow）在大聯盟春訓中被下放，新球季將從3A開始出發，不過提波仍然全力一搏追、追逐自己的棒球夢。

大都會隊12日宣布將提波下放小聯盟，今年是他第2次和大聯盟球參加春訓，提波表示自己的棒球每年都有進步，今年春訓的表現和去年已大不相同，提波今年出賽8場，15打數4安打，打擊率2成67、1打點、1保送，被三振3次。

提波去年大聯盟春訓18打數僅1安打，今年表現確實有進步，但還是沒有好到能上大聯盟。提波對此並不灰心，他表示需要更多經驗和努力，讓自己成長變得更好。提波也提到，今年春訓他跟8屆明星選手卡諾（Robinson Cano）和打擊教練戴維斯（Chili Davis）學到很多，尤其在卡諾擔任二壘手的思維上獲益甚多。

提波是2007年海斯曼獎得主，2010年首輪弟25順位被野馬選去，在NFL只打了3季（2季在野馬、1季在噴射機）。在退出NFL後，改當大學美足賽事講評，2016年轉戰棒球，在小聯盟擔任大都會隊的外野手和指定打擊。

提波從小就是看湯瑪斯（Frank Thomas）打球長大，在小聯盟打球也是跟他一樣穿35號球衣。從小就懷抱著棒球夢的提波，對於被下放他表示會繼續努力，希望有一天能達到目標。