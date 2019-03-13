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MLB／道奇教頭問最喜歡哪隊 新援凱利2歲兒：貝茲

2019-03-13 12:13聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

凱利。美聯社
凱利。美聯社
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前紅襪牛棚投手凱利（Joe Kelly）新賽季轉戰道奇，然而他兩歲多的兒子可能無法理解發生什麼事，來到道奇休息室的他當被總教練羅伯茲（Dave Roberts）問道最喜歡什麼「球隊」時，他童顏童語地說出紅襪球星貝茲（Mookie Betts）。

凱利日前不小心鬧出煮菜站太久導致背傷的笑話，現在他的兒子也成為眾人的開心果，網路短片中，諾克斯（Knox Kelly）站在休息室裡，道奇球員圍坐成一圈看他和羅伯茲聊天互動，只見找不到爸爸的他在聽到「最喜歡的球隊是誰」後，回答「貝茲」，讓道奇球員放聲大笑。

凱利過去五年都效力紅襪，諾克斯自小也習慣在波士頓聽到這位美聯MVP的名號，不過現在貝茲已經是爸爸的前隊友，而且新東家道奇還是去年世界大賽的手下敗將。

聽到諾克斯的回答，羅伯茲不忍戳破，反而附和「我也是」，後來才接著問「那你喜歡道奇嗎」，這次得到諾克斯點頭肯定。

道奇羅伯茲

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