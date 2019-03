MLB／道奇教頭問最喜歡哪隊 新援凱利2歲兒：貝茲

凱利。美聯社 分享 facebook

前紅襪牛棚投手凱利(Joe Kelly)新賽季轉戰道奇,然而他兩歲多的兒子可能無法理解發生什麼事,來到道奇休息室的他當被總教練羅伯茲(Dave Roberts)問道最喜歡什麼「球隊」時,他童顏童語地說出紅襪球星貝茲(Mookie Betts)。

凱利日前不小心鬧出煮菜站太久導致背傷的笑話,現在他的兒子也成為眾人的開心果,網路短片中,諾克斯(Knox Kelly)站在休息室裡,道奇球員圍坐成一圈看他和羅伯茲聊天互動,只見找不到爸爸的他在聽到「最喜歡的球隊是誰」後,回答「貝茲」,讓道奇球員放聲大笑。

凱利過去五年都效力紅襪,諾克斯自小也習慣在波士頓聽到這位美聯MVP的名號,不過現在貝茲已經是爸爸的前隊友,而且新東家道奇還是去年世界大賽的手下敗將。

聽到諾克斯的回答,羅伯茲不忍戳破,反而附和「我也是」,後來才接著問「那你喜歡道奇嗎」,這次得到諾克斯點頭肯定。

