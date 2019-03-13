MLB／打擊率不到一成 水手仍保證一朗會打東京賽

2019-03-13 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



鈴木一朗。美聯社 分享 facebook

水手今天和白襪的春訓熱身賽因為氣候因素取消，不但菊池雄星因此無法先發，日本前輩鈴木一朗也少了終止安打荒的機會，不過就算他春訓打擊率只有0.087，總教練瑟維斯（Scott Servais）依舊信誓旦旦，會在日本東京海外開幕戰讓一朗上場。

鈴木一朗今年簽下生涯第一張小聯盟合約，以受邀身分參加大聯盟春訓，不過11場出賽共23打數，只敲出2支安打、吞下7次三振，目前正處於連續16打席無安打的狀態。

儘管如此，這位45歲的老將仍獲得保證，會拿到回故鄉出席海外開幕戰的機票，瑟維斯表示，對鈴木一朗的計畫照舊，海外開幕戰會讓他從板凳出發，「這次受注目的程度好比他剛來美國的第一年，隊上的每個人也都很期待，非常驚人，他還是如此受歡迎。」至於水手其他出征名單，瑟維斯回答還沒決定好。

因為開幕戰移師海外，水手登錄球員可從25人擴編至28人，被「內建」的鈴木一朗傳出將是他的退役告別戰，回到美國的後續情況會如何演變仍是未知數。

由於今天賽事取消，水手將在明天增加一場五局的隊內紅白戰，菊池雄星預計先發75到85球，特別的是他可能會和鈴木一朗上演日本跨世代對決。