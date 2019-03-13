親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試

投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

運動筆記【堡醫師專欄】震波治療｜運動傷害殺手級武器，是甚麼？【堡醫師專欄】腳底痛怎麼辦？就是足底筋膜炎嗎？原因與治療
健行筆記[帶時尚進入野外] 小人像風景拍攝【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！
NBA精彩演出- Elfrid Payton 大三元 (3月13日)焦點球員- LeBron James (3月13日)

MLB／打擊率不到一成 水手仍保證一朗會打東京賽

2019-03-13 10:56聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

鈴木一朗。美聯社
鈴木一朗。美聯社
分享

水手今天和白襪的春訓熱身賽因為氣候因素取消，不但菊池雄星因此無法先發，日本前輩鈴木一朗也少了終止安打荒的機會，不過就算他春訓打擊率只有0.087，總教練瑟維斯（Scott Servais）依舊信誓旦旦，會在日本東京海外開幕戰讓一朗上場。

鈴木一朗今年簽下生涯第一張小聯盟合約，以受邀身分參加大聯盟春訓，不過11場出賽共23打數，只敲出2支安打、吞下7次三振，目前正處於連續16打席無安打的狀態。

儘管如此，這位45歲的老將仍獲得保證，會拿到回故鄉出席海外開幕戰的機票，瑟維斯表示，對鈴木一朗的計畫照舊，海外開幕戰會讓他從板凳出發，「這次受注目的程度好比他剛來美國的第一年，隊上的每個人也都很期待，非常驚人，他還是如此受歡迎。」至於水手其他出征名單，瑟維斯回答還沒決定好。

因為開幕戰移師海外，水手登錄球員可從25人擴編至28人，被「內建」的鈴木一朗傳出將是他的退役告別戰，回到美國的後續情況會如何演變仍是未知數。

由於今天賽事取消，水手將在明天增加一場五局的隊內紅白戰，菊池雄星預計先發75到85球，特別的是他可能會和鈴木一朗上演日本跨世代對決。

鈴木一朗水手

相關新聞

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

MLB／前經紀人變總管難續約？ 狄葛隆：依舊樂觀

2019-03-13 10:38

MLB／小葛瑞菲攜韓德森赴日 海外賽開球大咖

2019-03-13 09:04

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

MLB／天使新秀歐戴爾 一場比賽傷兩腳

2019-03-12 13:39

MLB／克蕭情況好有望開幕戰 教頭期待

2019-03-12 13:37

MLB／哈波打槍國民 原因是合約要到65歲才領完

2019-03-12 11:36

MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22

MLB／熱身賽練絕技 老虎卡布雷拉藏球觸殺跑者

2019-03-12 11:07

MLB／大聯盟官網精算 洋基有望300轟

2019-03-12 10:31

MLB／大谷加薪10.5萬美元 比美聯塞揚獎還多

2019-03-12 10:05

MLB／1.2局丟4分 黃暐傑挨三分砲連兩場砸鍋

2019-03-12 09:27

MLB／哈波守備秀長傳 面對四人外野未敲安

2019-03-12 09:05

MLB／張育成手指輕傷 遭下放無緣大聯盟開季

2019-03-12 09:00

MLB／開幕戰先發不是我 水手赫南德茲不意外

2019-03-11 16:12

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／勇士近期勝少敗多 教頭柯爾有感而發

2019-03-12 17:25

NBA／單季三分球破300顆 哈登史上第2人

2019-03-12 14:32

NBA／伊巴卡揮拳被趕出場 暴龍教練憂禁賽

2019-03-12 12:08

MLB／哈波打槍國民 原因是合約要到65歲才領完

2019-03-12 11:36

NBA／魏聖美傳訂婚 情訂傳奇球星之子

2019-03-12 10:30

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／真正的板凳暴徒！ 威廉斯替補得分居史上第一

2019-03-12 14:55

日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16

日職／巨人葛雷諾轟垮軟銀 陽岱鋼打擊率3成89

2019-03-12 15:03

NBA／回應布萊恩建言 西蒙斯：努力變更好

2019-03-12 18:41

NBA／衛少、施羅德合拿47分 雷霆本季橫掃爵士

2019-03-12 11:58

NBA／華克40分不夠 火箭擒蜂收9連勝

2019-03-12 11:18

UBA／連兩年攻蛋 決賽門票3分鐘搶光

2019-03-12 12:50

MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22

NBA／不限制詹姆斯時間 華頓：視情況而定

2019-03-12 13:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

NBA／快艇飆140分創本季新高 轟垮綠衫軍防線

2019-03-12 13:21

NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59

日職／王柏融連6天未實戰 火腿16安狂電廣島

2019-03-12 15:38

NBA／杜蘭特右腳踝扭傷 碰火箭免戰

2019-03-13 09:17

12強賽／一定要比下中華 南韓將到泛美賽情蒐

2019-03-12 17:04

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00

NBA／又與場邊球迷口角 衛少稱對方種族歧視

2019-03-13 09:50

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

NBA／騎士痛宰暴龍 伊巴卡上演全武行

2019-03-13 00:18

NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-12 18:59

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-12 19:03

NBA／威廉斯超越父親紀錄 柯瑞不忘虧老爸

2019-03-13 10:20

NBA／續寫不放棄勵志故事 英格倫感謝球迷力挺

2019-03-13 10:40

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

WSBL／台元劉君儀生涯3千分史上首人 感謝嚴凱泰

2019-03-12 21:01

NBA／今日戰績表 綠衫軍厄文雙10卻只讓快艇僅掉漆

2019-03-12 13:19

足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03

印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top