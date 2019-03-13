MLB／前經紀人變總管難續約？ 狄葛隆依舊樂觀

2019-03-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



狄葛隆投球。 美聯社 分享 facebook

大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今天春訓熱身賽再繳五局失兩分的好投，但這位「悲情塞揚」彷彿還沒走出上賽季的楣運，大都會1：8輸給馬林魚，他只能承擔敗投，已經養成樂觀心態的他不僅現在不只能看破勝敗場，就連續約期限在即，他也表達正面看待。

狄葛隆一個月前向大都會表明，只接受賽季開打前談續約事宜，結果至今還沒傳出好消息，他表示，「我想當球隊未來的一份子，我們在春訓結束前還有時間，所以我依舊樂觀。」

前經紀人范維格南（Brodie Van Wagenen）成了大都會總管後，並沒有讓狄葛隆的續約暢行無礙，他不願多做透露，只表示目前仍持續洽談中。

如果趕不上在開季前換約，狄葛隆今年薪水就會維持去年底談成的1700萬美元，明年將是他受大都會控制的最後一年，雙方仍有機會在今年球季後續下長期合作。

狄葛隆今天對馬林魚打者共用了80球，掉分來自安德森（Brian Anderson）的兩分砲，另外他還送出六張老K、沒有保送，但仍自嘲滑球爛透了。

狄葛隆被大都會欽點為開幕戰先發，將和國民強投薛則（Max Scherzer）上演塞揚互尬，再加上美聯方面，光芒和太空人也交由史奈爾（Blake Snell）和韋蘭德（Justin Verlander）在開幕戰強碰，這是自1979年以來第一次，兩個聯盟的開幕戰都有上賽季塞揚獎前兩名的投手捉隊廝殺。

狄葛隆表示，「我很期待，這是我第一次投開幕戰，薛則是你想較勁的人，他是最好的投手之一，我很期待這次對決。」