MLB／天使新秀歐戴爾 一場比賽傷兩腳

2019-03-12 13:39 世界日報 編譯組／綜合報導



歐戴爾。 美聯社 分享 facebook

天使隊看重的外野手歐戴爾（Jo Adell），9日一場比賽中同時傷了右腳踝與左腿筋，球隊近日對他進行核磁共振（MRI）檢查，以確認傷勢情況。

當天他在亞利桑那Mesa的Sloan 公園迎戰芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）時，球隊在11比4落後情況下滑倒，兩腳分別受傷。當他離開球場時，表情似乎顯得痛苦。

這名19歲的中外野手是備受矚目的新秀，他並被「棒球美國」（Baseball America）雜誌評為最有前途選手的第六名。當他拄著拐杖回到坦帕Diablo球場，醫師對其進行評估。天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，即使評估結果他並未受到嚴重傷害，但預計會從2A開始新賽季的他，可能會停賽數周。

天使隊總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示：「我猜這兩處受傷間存在某種關聯性，但我不知道怎麼發生的，目前也還在了解中。」

天使隊2017年使用以選秀第十順位，選中就讀於路易斯維爾（Louisville）Ballard高中的歐戴爾，球探Matt Swanson稱他是相當有潛力的球員。

天使隊以438萬元，簽下身高六呎三吋、215磅的他，隨後他在亞利桑那與Orem的49場新秀聯賽中，交出.897的整體攻擊指數，20支全壘打、30個打點。

2018年歐戴爾跳了三個級別，傑出的表現讓他今年春天登上大聯盟春訓。外界認為，他可能成為兩屆美聯最有價值球員楚奧特（Mike Trout）在2020年成為自由球員後，取而代之成為球隊核心之一。今年他也似乎可以有機會與楚奧特一起比賽。