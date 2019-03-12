MLB／克蕭情況好有望開幕戰 教頭期待

2019-03-12 13:37 世界日報 編譯組／綜合報導



克蕭。 美聯社 分享 facebook

距離新季不到兩周，道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）與去年表現優異的布勒（Walker Buehler）情況有所改善，兩人的目標是在球隊開幕戰前做好準備。

一個月前，道奇隊在春訓提出的先發輪替陣容為克蕭、布勒、希爾（Rich Hill）、柳賢振（Hyun-Jin Ryu）和前田健太（Kenta Maeda），這五人情況良好且健康。

隨後克蕭出現肩膀問題，布勒慢速比賽（slow-play）時間拉長。在道奇隊完成賽前準備賽之前，兩人都沒參加位於Cacutus聯盟的比賽，球隊先發輪替的如意算盤埋下問號。

如今兩人情況有所改善。克蕭在9日進行150呎投球練習，11日進行牛棚訓練。這是自2月20日來，首次在投手丘上投球。

與此同時，布勒9日也在春訓上首次面對打擊者，12、13日進行另一次投擊訓練，之後參加練習賽。道奇隊強調布勒情況良好且健康，只是將這名24歲重量級投手的休息時間拉長，他的工作量從2017年上場88局，2018年常規賽和季後賽上場局數增加至177局。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，他期待兩人都會在開幕賽當天做好準備，但調整腳步要更快。

事實上，道奇隊目前牛棚深度夠，即使克蕭與布勒無法準時回歸，短時間內調度沒問題，如上賽季入選全明星的史崔普林（Ross Stripling）將成為五人先發之一，棒球神童烏力亞斯（Julio Urias）也可能出線。

道奇隊仍將烏力亞斯當成先發球員，但本賽季他也可能從牛棚開始。由於他因為肩膀受傷休賽14個月，球隊可能考慮他從救援開始，以更好控制他的工作量。

烏力亞斯今年春訓令人印象深刻，10日對科羅拉多洛磯隊的表現出色。羅伯茲說，讓烏力亞斯從投球三局增加至四到五局是可行的，但是否會讓烏力亞斯進展至投球五局，將取決於克蕭與布勒情況。