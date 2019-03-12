MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷。美聯社 分享 facebook

陳偉殷春訓狀態成謎，讓他新賽季在馬林魚的先發地位跟著出現懸念，面對球迷在推特上問道陳偉殷的未來，大聯盟官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）認為「殷仔」仍有他的價值，可以憑著豐富經驗增添馬林魚的先發深度。

大聯盟官網貼出球迷提問，「馬林魚該怎麼處理陳偉殷？他身價太高無法交易，馬林魚有可能把他移到牛棚或指定轉讓他嗎？或者就讓他一直待在輪值裡？」

弗里薩洛回應，依陳偉殷的合約的確很難去找到接手的下家，但表示，「不代表這位左投對2019年的馬林魚沒有價值，無論先發還是中繼，有人說馬林魚應該裁掉他，但這並不實際。」陳偉殷今年薪水2000萬美元、明年2200萬美元，2021年還有1600萬美元的共同選擇權。

弗里薩洛繼續指出，批評陳偉殷的應該想想，馬林魚去年賽季用了13位先發投手，一整季的比賽下來，需要投手深度，這部分不可能依賴在五、六個新秀或是沒什麼大聯盟將驗的菜鳥身上，而陳偉殷去年26場先發投了133.1局，在隊上僅次於烏雷納（Jose Urena）。

前天春訓熱身賽，陳偉殷對國民中繼4局無失分，讓他的防禦率降至11.05，目前三場出賽、兩度先發，戰績為零勝一敗。