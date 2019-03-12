MLB／熱身賽練絕技 老虎卡布雷拉藏球觸殺跑者

2019-03-12 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



卡布雷拉(黑衣者)藏球刺殺跑者。 擷圖自畫面 分享 facebook

春訓是球員磨練打擊、守備、投球技巧的時刻，好為新球季做好準備，老虎隊一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）也不忘練習「藏球」絕技，讓雙城跑者亞德里安薩（Ehire Adrianza）只能傻眼出局。

卡布雷拉在三局下一出局時接獲投手的牽制球，第一時間沒有抓到撲回一壘的亞德里安薩，卡布雷拉用手套先觸碰一下亞德里安薩，接著做出傳球給投手的假動作，順勢將球藏進手套，就在亞德里安薩放心起身離開壘包時，立刻回頭觸殺，一壘審也立刻裁定出局。

大聯盟官網在報導這項美技時，認爲亞德里安薩恐怕沒有預料到春訓時會有人使用這招，讓卡布雷拉有機會得逞，這也提醒遇到經驗老道的球員，一刻都不能放鬆，就算是在熱身賽。

卡布雷拉生涯16年來守過1125場一壘，經驗豐富，以打擊見長的他曾在2012、2013年以單季44轟拿下兩次MVP，但近年飽受傷勢困擾，去年甚至僅出賽38場，全壘打數銳減到三轟。

卡布雷拉藏球抓到跑者影片：