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MLB／大聯盟官網精算 洋基有望300轟

2019-03-12 10:31聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

賈吉春訓時開轟。 路透
賈吉春訓時開轟。 路透
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洋基去年才以團隊267轟刷新大聯盟單季紀錄，賈吉（Aaron Judge）在春訓放話今年就可以打破它，大聯盟官網分析，洋基的實力甚至有機會達成300轟，不過有不少條件要達成。

洋基去年賈吉缺陣七周、桑契斯（Gary Sanchez）傷勢影響表現、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）只打半季就報銷，一壘位置直到渥特（Luke Voit）到來才頂上火力，但依舊打破大聯盟紀錄。

本季「Steamer」預測賈吉35轟、史丹頓（Giancarlo Stanton），不過官網認為，兩人加起來有機會達成百轟，畢竟2017年史丹頓還在馬林魚時期曾單季敲出59轟，同一年賈吉則敲出52轟。

去年洋基有12名球員全壘打來到雙位數，桑契斯若能遠離傷痛，重回2017年的33轟實力，而安都哈（Miguel Andujar）、希克斯（Aaron Hicks）以及托瑞斯（Gleyber Torres），合計可貢獻75轟。

土洛威斯基（Troy Tulowitzki）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）兩位游擊手加起來有20轟，一壘手渥特與柏德（Greg Bird）則有25轟實力，勒梅休（DJ LeMahieu）、賈納（Brett Gardner）、羅曼恩（Austin Romine）預測23轟。

這些球員加起來預計可敲出276轟，要超越去年紀錄重點在保持健康，不過要達成300轟，恐怕還需要有人打出MVP等級的球季，不過以洋基實力，並非不可能的任務。

洋基賈吉
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