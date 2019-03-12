MLB／大谷加薪10.5萬美元 比美聯塞揚獎還多

2019-03-12 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。路透 分享 facebook

「二刀流」大谷翔平上賽季拿到美聯新人王，即使今年只打不投，天使也決定要替他加薪，去年只領底薪54.5萬美元的他，獲得10.5萬美元的增額，本季年薪65萬美元（約新台幣2007萬元），漲幅百分之19，也比去年拿下美聯塞揚獎的光芒投手史奈爾（Blake Snell）還多。

近日光芒宣布為史奈爾微調1.55萬美元年薪，讓他的薪水來到57萬3700美元，遭外界批評作風窮酸，接在這案例之後宣布大谷翔平薪資的天使，對比之下顯得「大氣」，事實上，大谷也比超級隊友楚奧特（Mike Trout）過去同條件時領得多，當時「鱒魚」奪下美聯新人王後隔年，年薪從49萬2500美元提升到51萬美元。

今年大聯盟底薪為55.5萬美元，對於年資三年以下的球員，球團有絕對權力自訂給薪數字，今年邁入大聯盟生涯第三年的史奈爾正是此條款的受害者，畢竟他去年為球隊貢獻180.2局投球，21勝和防禦率1.89都是美聯最佳。

大谷翔平上賽季投、打雙棲，投手的他拿到4勝2敗、防禦率3.31，打擊部分也有2成85打擊率、22轟，正在從韌帶重建手術（Tommy John）復健的他，被評估5月才能以打者身分復出，雖然本季無法登板投球，但現在依舊展開傳接球訓練，今天在20呎到40呎的距離丟了55球，另外也持續進行練打課程。