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MLB／哈波守備秀長傳 面對四人外野未敲安

2019-03-12 09:05聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

哈波今天打擊無建樹。路透
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哈波在外野防守。路透
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費城人新球星哈波（Bryce Harper）今天首度上場鎮守右外野，雖然防守不是他的強項，但費城人預計讓他擔任先發右外野手，而今天對手光芒也同樣祭出「四人外野」的移防策略對付哈波，哈波的安打尚未開張，費城人則以2：8敗給光芒。

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示：「哈波會是右外野手，麥卡臣（Andrew McCutchen ）則是左外野手。」雖然哈波在多項防守數據上是負分，不過凱普勒認為，數字不能完全反映場上表現，「現場來看，他都接到該接的球，傳球也很好。」

哈波今天接殺了兩顆飛球，在第一局賈西亞（Avisail Garcia）敲出高飛犧牲打時，從右外野長傳到三壘的一球，雖然未能刺殺快腿的基爾邁爾（Kevin Kiermaier），但十分強勁，凱普勒表示：「那是非常好的傳球，春訓以來看過最好的一球。」

哈波今天分別在第一局被史奈爾（Blake Snell）三振，第四局則等到一次保送，上一場對藍鳥擔任指定打擊則選到兩次保送，兩隊同樣都將內野手移防到外野，防範哈波的長打。

雖然被史奈爾三振，不過哈波表示：「他很棒，很開心能夠遇到一個像他一樣的投手，看到一定的球速，還有變速球，無論是在春訓第三場比賽或是球季中遇到，我都很開心。」

史奈爾則說：「我不認為他們付錢是叫哈波來短打的，他一定會想辦法敲安，而且把球打得很遠，所以讓外野多一個人，會讓他去想為什麼要這麼做，或許這有點擾亂他的思緒。」

哈波費城人光芒
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