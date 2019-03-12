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NBA／暴龍背靠背戰騎士 林書豪拚連3場得分上雙

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2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00陳志強

職業運動中的熱血與拚鬥精神誠然無比吸引人，但數據也是球迷和球員們在意的事物，畢竟那代表著「績效」甚至「歷史地位」，隨著年資、出賽場數的逐漸積累，有些球員的上場，便代表著一項項里程碑的追逐，邁向「偉大」，究竟在即將開打的2019年大聯盟球季，有哪些里程碑值得球迷關注與期待呢？

一、安打

還記得卡諾（Robinson Cano）當初在洋基初生之犢的生澀模樣嗎，昔日處於「鑽石打線」只能排在後段棒次的他，如今已是36歲「老將」，重回紐約、轉戰大都會的卡諾，生涯累積2470支安打，只要再30支安打，就能達成「2500安」里程碑！

卡諾要是能延續去年季末時的好手感，很可能在4月底就能達成生涯2500安，不過轉換...
卡諾要是能延續去年季末時的好手感，很可能在4月底就能達成生涯2500安，不過轉換聯盟後是否會造成不適應還是未知的變數。 美聯社
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而這也代表卡諾擠進史上安打前百名，目前的安打榜第100名是萊恩（Jimmy Ryan）的2513支，第101名是佛農（Mickey Vernon）的2495支。

「2000安」挑戰者：

金斯勒（Ian Kinsler）：1943支

卡布雷拉（Melky Cabrera）：1856支

莫里納（Yadier Molina）： 1850支

「1000安」挑戰者：

卡本特（Matt Carpenter）：998支

馬丁尼茲（J.D. Martinez）：993支

佛瑞茲（David Freese）：990支

韓國強打秋信守也只差4支安打就能達成「1500安」。普荷斯（Albert Pujols）雖已39歲，但生涯安打數（3082）只落後鈴木一朗（3089）些微差距，超車只是遲早。順帶一提，普荷斯累積1982分打點，再加把勁就能突破2000分、超越邦茲（Barry Bonds），躍居史上第五。

二、全壘打

普荷斯目前633轟，再27發就能追平梅斯（Willie Mays）、並列史上第五，但以近年來的全壘打產量，是個頗有難度的距離。

普荷斯本季要挑戰梅斯的生涯660轟並不輕鬆，不過天使跟他還有3年合約，慢慢磨出7...
普荷斯本季要挑戰梅斯的生涯660轟並不輕鬆，不過天使跟他還有3年合約，慢慢磨出700轟也是很有機會。 美聯社
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294轟的雷諾茲（Matt Reynolds）、286轟的布魯斯（Jay Bruce）、286轟的厄普頓（Justin Upton）也都會先後踏進「300轟俱樂部」。甫轉隊的哈波（Bryce Harper）則將在季中迎來生涯第200轟（還差16轟）。

三、盜壘

「300盜」挑戰者：

拉米瑞茲（Hanley Ramirez）：281盜

漢米爾頓（Billy Hamilton）：277盜

安德魯斯（Elvis Andrus）：271盜

「200盜」挑戰者：

楚奧特（Mike Trout）：189盜

麥卡臣（Andrew McCutchen）：185盜

史班（Denard Span）：185盜

拉米瑞茲近四季（2015-2018）合計20盜，已35歲的他幾乎確定生涯無緣達成300盜。「風火輪」漢米爾頓則寄望站穩皇家先發位置、量產盜壘。安德魯斯生涯前九季都有20盜以上，若能回歸積極發動盜壘的企圖心，今年有機會達陣。

漢米爾頓的盜壘本領沒話說，但他生涯的上壘率僅有.298，這數字實在太低，關鍵時刻...
漢米爾頓的盜壘本領沒話說，但他生涯的上壘率僅有.298，這數字實在太低，關鍵時刻容易被換下，讓他能盜壘的機會變得很少。 美聯社
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四、勝投、三振

待業中的柯隆（Bartolo Colon）和生涯最後一年的沙巴西亞（CC Sabathia）分別是247勝和246勝，名為「250勝」的里程碑就在不遠處。壓制力不若以往的葛蘭基（Zack Greinke）目前187勝，是下一個「200勝級別」投手。

而目前2986次三振的「沙胖」也幾乎篤定能締造「3000K」，在他之後的韋蘭德（Justin Verlander）還差294K才能達成「3000K」。

洋基老將沙巴西亞本季可望達成250勝和3000K兩大里程碑，對他將來的名人堂票選...
洋基老將沙巴西亞本季可望達成250勝和3000K兩大里程碑，對他將來的名人堂票選有很大的加分作用。 美聯社
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五、救援成功

現役「300救援」的球員包括金布洛爾（Craig Kimbrel）和羅尼（Fernando Rodney），下一位叩關的是268次的道奇終結者簡森（Kenley Jansen）。

道奇隊終結者簡森已經連5季有36次以上的救援成功，雖然因心律不整在季後動了手術，...
道奇隊終結者簡森已經連5季有36次以上的救援成功，雖然因心律不整在季後動了手術，但春訓復原狀況看來是相當不錯，本季達成生涯300救援難度不高。 路透
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金布洛爾目前333救援，保守估計本季若進帳35次救援成功，即能追平派柏本（Jonathan Papelbon），並列史上第九。

棒球場上諸多看點，欣賞場上球星們浴血奮戰、挑戰前方的關卡進而達成里程碑的歡欣，正是令人酣暢淋漓的片刻瞬間。

普荷斯沙巴西亞秋信守卡諾

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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