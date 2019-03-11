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MLB／開幕戰先發不是我 水手赫南德茲不意外

2019-03-11 16:12台灣醒報 記者施養正╱台北報導

東京海外開幕戰，水手教頭宣布將由「五年級生」岡薩雷茲，取代連十年擔任球隊開幕戰先...
東京海外開幕戰，水手教頭宣布將由「五年級生」岡薩雷茲，取代連十年擔任球隊開幕戰先發的「國王」赫南德茲。 美聯社
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大聯盟東京開幕戰將於3月20日於日本東京巨蛋開打！而西雅圖水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）11日宣布，將由「五年級生」岡薩雷茲(Marco Gonzales)取代連十年擔任球隊開幕戰先發的「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)，對此，赫南德茲無奈表示，「我有預料這會發生，但我不會去要求球隊改變決定。」

中斷連續開幕先發

據美國《ESPN》報導，水手隊球星赫南德茲11日受訪時表示，他無法改變總教練日前「拔掉」他連續10年開幕戰先發的光環，報導指出，關鍵點就在於，赫南德茲在春訓的投手自責分率高達15.95！而在11日面對印地安人的比賽中，他僅投3局就被狂轟7分。

「我有預料這會發生。」赫南德茲說，依《Yahoo Sports》指出，當記者問赫南德茲是否會和總教練在討論東京賽先發的可能性，他搖頭回應，「不會！」，而總教練瑟維斯則說，絕對尊重赫南德茲先前的豐功偉業，會做此決定，是希望他能為賽季的第一場先發做足準備。

尊重球團決定

《西雅圖時報》則報導，赫南德茲受訪時坦承，自己在面對印地安人的比賽中，的確因為無法擔任開幕戰的先發，感到心煩導致表現不佳。但他也說，即使自己近10年從未缺席球隊開幕賽，但對於教練的決定不感到意外。

報導也指出，在宣布開幕戰人選後，水手隊也公布本季的先發輪值名單，32歲的赫南德茲將名列球隊第5號先發。至於，他在本季結束後將成為自由球員，水手隊高層也表示，他們有濃厚的意願希望留下這位替水手立下許多彪炳戰功的球星。

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