MLB／拚開幕戰首勝 田中認為季後賽經驗有幫助

2019-03-11 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



田中將大過去三次先發開幕戰一勝難求，希望這次能扭轉情勢。 路透 分享 facebook

田中將大重新被洋基任命為開幕戰先發投手，過去三次先發開幕戰一勝難求的他，認為季後賽經驗將會提供幫助，走出過往的難堪回憶。

田中將大昨天正式從塞佛里諾（Luis Severino）手中接棒今年開幕戰先發任務，這將是他五年內第四度為洋基開啟賽季，也超越前輩野茂英雄，成為擁有最多大聯盟開幕戰先發經驗的日本投手，不過田中在2015年到2017年開幕戰留下的印象不佳，戰績0勝2敗，防禦率9.49。

今年開幕戰將在台灣時間3月29日主場對抗金鶯，田中將大表示，「我想經驗累積能夠展現在開幕戰，這幾年我擁有季後賽的體驗機會，能在大賽中投球，我會帶著這些經驗投進開幕戰，我相信這些會幫助我表現得更好。」

田中將大過去兩年都在季後賽投得不俗，前年三場先發收穫兩勝一敗，防禦率0.90，上賽季只投一場也以五局丟一分拿到勝投，也是洋基在分區系列賽唯一一場贏紅襪的比賽。

由於塞佛里諾上周傳出傷情才得以拿回開幕戰先發投手頭銜，田中將大坦言感覺和前三次不太相同，「但不管如何都會是特別的一天，能夠投第一場比賽是種榮幸，我想要繳出最好的表現，讓球隊有個好的開始。」

若田中將大今年能夠「開胡」，將成為繼野茂英雄、黒田博樹和岡島秀樹後，第四位在大聯盟開幕戰奪得勝投的日本投手。