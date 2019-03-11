MLB／馬林魚輪值七搶五 陳偉殷可能先發兼長中繼

2019-03-11 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷因去年主客場表現差異大，有可能在先發與長中繼之間調度。 美聯社 分享 facebook

馬林魚先發投手輪值七人要搶五個位置，台灣左投陳偉殷卡位競爭激烈，其中僅烏雷納（Jose Urena）確定擔任開幕戰先發，大聯盟官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）分析，陳偉殷因去年主客場表現差異大，有可能在先發與長中繼之間調度。

馬林魚目前先發投手還有史崔利（Dan Straily）、洛培茲（Pablo Lopez）、李察茲（Trevor Richards）、阿坎塔拉（Sandy Alcantara）以及史密斯（Caleb Smith），春訓剩下兩周將是關鍵，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「我知道有哪些候選人，確切的順序還有一些時間可以調整。」

陳偉殷原訂昨天先發，但最終以中繼身分作客國民隊，繳出四局無失分僅被敲一安，送出三次三振的好表現，跟前兩場先發出賽成績差異不小，新球季是否會轉任牛棚投手或比照「假先發」辦理，受到外界關注。

弗里薩洛撰文指出，陳偉殷今年年薪2000萬美元，明年則是2200萬美元，勢必在球隊有一定位置，不過新球季的角色有可能是先發或長中繼，甚至是兩者結合，「馬林魚有可能看情況使用陳偉殷，有時先發，有時從牛棚出發，去年主客場的防禦率差距，讓馬林魚希望找到正確的安排方式。」

陳偉殷去年防禦率4.79，拿下6勝12敗，其中在主場時防禦率為1.62，到客場出賽則高達9.27，今年春訓主客場差異不大，不過先發兩場共3.1局、失九分，中繼4局則無失分，防禦率為11.05。