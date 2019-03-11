親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

【殺破狼星座周運勢】雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

運動筆記丫拖 vs 運動鞋. 我以為Y拖比較慢，但其實...2019 鹿兒島馬拉松心得
健行筆記【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行走跳羚羊 Trip Antelope【眠月線】
NBA今日十大好球 (3月10日)賽事精華- 太陽 vs. 拓荒者 (3月10日)

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00tyruschen

在百餘年道奇隊史中，最為顯耀的莫過於他們新人王輩出的優良傳統。第一屆新人王得主羅賓森（Jackie Robinson）就來自道奇，而且象徵大聯盟打破種族藩籬的重要里程碑。自此開始總計72屆新人王票選，道奇包辦了四分之一的18座，足足是第二名洋基的兩倍。其中還包括1979年到1982年間連續四年國聯新人王全出自道奇，從1992年起他們更連續包辦五屆新人王。

道奇培養新秀相當有一套，許多球員也拿下新人王頭銜，近年的例子如2016年的席格(...
道奇培養新秀相當有一套，許多球員也拿下新人王頭銜，近年的例子如2016年的席格(右)和2017年的貝林傑(左)。 2017 Topps 球員卡
分享

道奇同時又是專出優秀投手的大本營。第一屆賽揚獎得主紐康姆（Don Newcombe，也拿過新人王）同樣來自道奇，60年代之初搬到洛杉磯後，道奇的左右兩大巨投柯法斯（Sandy Koufax）及德萊斯戴爾（Don Drysdale）又囊括了五年中的四座賽揚獎。1974年馬歇爾（Mike Marshall）成為史上第一位以救援身份拿下賽揚獎的投手。1981年墨西哥龍捲風瓦倫斯瑞拉（Fernando Verlenzuela）成為史上唯一一位包辦賽揚獎及新人王的投手。現為道奇球評的郝西瑟（Orel Hershiser）則在1988年創下連續59局無失分的紀錄，同時囊括當年的賽揚獎、國聯冠軍賽及世界大賽MVP，外加一座錦上添花的金手套獎。至於當今道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）的豐功偉業更是眾所周知無須在此贅述。

道奇名投郝西瑟在1988年寫下的59局連續無失分至今還是大聯盟紀錄。葛蘭基在20...
道奇名投郝西瑟在1988年寫下的59局連續無失分至今還是大聯盟紀錄。葛蘭基在2015年的連續45.2局無失分則是史上第二。 2004 Leaf 球員卡
分享

由於新人投手的養成失敗率實在太高，過去美國棒球界曾經流傳著某種說法：「根本沒有投手新秀這回事。」（There is no such thing as a pitching prospect.）奇妙的是，江山代有人才出的道奇似乎一直不受這個說法的影響，不斷有年輕投手被培養成材。除了前面提到的眾多賽揚獎得主外，90年代的道奇還曾栽培出馬丁尼茲兄弟——哥哥拉蒙（Ramon Martinez）在1990年拿下20勝6敗，弟弟則是新人年就鋒芒畢露、讓道奇在交易後馬上後悔莫及的名人堂成員派卓．馬丁尼茲（Pedro Martinez）。1995年赴美的野茂同樣在洛杉磯掀起一股旋風。而如今傳承這項優良傳統的則是去年初出茅廬就一鳴驚人的布勒（Walker Buehler）。

道奇雖然培養出眾多新人王，但上一次隊中有投手拿下新人王已是1995年的野茂英雄了...
道奇雖然培養出眾多新人王，但上一次隊中有投手拿下新人王已是1995年的野茂英雄了！ 1998 Flair 球員卡
分享

對2015年第一輪被道奇選上後，隨即開了韌帶重建手術的布勒來說，去年僅僅是他球員生涯第三個職業賽季，但自2016傷後復出開始，他進步的速度超乎所有人的想像。2017年他從1A一路投到大聯盟橫跨四個層級，成為2018年季前百大新人榜上的第13名。去年4月23日才首次在大聯盟登板先發的布勒在八、九兩個月11場先發防禦率只有1.58拿下4勝1敗。進入十月，現年才24的布勒更三度帶領道奇度過危機。先是在決定國聯西區冠軍誰屬的加賽擔任先發面對洛磯，這場比賽布勒主投6.2局只被擊出一隻安打而且無失分，幫助道奇獲勝拿下分區冠軍。隨後在國聯冠軍賽第七戰布勒又一次先發主投，雖然一局下就被釀酒人MVP葉力奇（Christian Yelich）轟出陽春砲，但及時穩住陣腳的布勒總共投4.2局只失這一分，道奇也以5比1淘汰釀酒人進軍世界大賽。在世界大賽第三戰布勒更投出季後賽的最佳表現。面對強大的紅襪打線，他主投七局僅被擊出兩隻安打沒有保送且未失一分。總計他在季後賽23.2局的投球中三振多達29人，竟只保送4名打者，充分展現大將之風。

道奇菜鳥投手布勒去年球季在季後賽展現大將之風，更在世界大賽對紅襪主投7局無失分，...
道奇菜鳥投手布勒去年球季在季後賽展現大將之風，更在世界大賽對紅襪主投7局無失分，幫助道奇拿下唯一的一勝。 歐新社資料照片
分享

儘管體重不到80公斤，體型偏瘦的布勒卻能投出時速接近三位數的火熱快速球。在去年投球局數超過130局的投手中，布勒的快速球平均球速96.2英哩排名第五，而且是前五名中快速球用球比例最高的。這是他在韌帶手術休養的那一年多之中持續鍛鍊下半身所帶來的豐碩成果。隨著去年球季的進行，原本主要以曲球作為變化球選項的布勒又從前輩前田健太那裡學到新的滑球握法，使得他的滑球效率大大提高，成為聯盟中首屈一指的致勝球種。

最重要的是，長相不脫稚氣的布勒求勝心極其強烈，這點恰好跟他的道奇前輩、當年綽號「鬥牛犬」的郝西瑟有許多相似之處。出身肯塔基州的他自承在被道奇選上之前，對這隻球隊的光榮歷史並不熟悉。但在加入道奇後，包括每年春訓都會來給道奇投手指點建議的柯法斯、幾乎每場比賽都會坐在本壘後方觀眾席觀戰的紐康姆都讓他受益不少，與他性情相近的郝西瑟更與他成為忘年之交。

布勒精進滑球技巧之後投球威力更為增強，未來隨時可能接班克蕭成為道奇王牌先發。 歐...
布勒精進滑球技巧之後投球威力更為增強，未來隨時可能接班克蕭成為道奇王牌先發。 歐新社資料照片
分享

道奇這個休賽季決定不補強先發投手，準備靠恢復健康且多達六七人可進入輪值的去年原班人馬來挺過一整季。但如今克蕭左肩發炎已確定趕不上開幕賽先發，再加上另一主力先發希爾（Rich Hill）將滿39歲。儘管道奇高層並不打算在新的一季讓去年在大小聯盟以至於季後賽投了177局之多的布勒承擔太大壓力，但肩負新球季王牌投手，帶領道奇重返世界大賽的重任顯然已非他莫屬。相信身心狀態絕佳，同時有眾多前輩作為後盾的布勒絕對有能力扛起這項重任。

道奇克蕭

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

MLB／陳偉殷客場中繼 4局無失分

2019-03-11 00:20

MLB／連飆4K奪中繼點 王維中防禦率仍完美

2019-03-11 07:58

MLB／ 同一天台將3人下放 曾仁和開季3A起步

2019-03-10 13:02

MLB／鑽戒照放閃 A-Rod與翹臀珍訂婚

2019-03-10 12:30

MLB／春訓首波下放名單 印地安人春訓台將減半

2019-03-10 10:56

MLB／陳偉殷中繼4局無失分 春訓至今最佳表現

2019-03-10 10:02

MLB／破萬觀眾爭睹風采 哈波首戰選2保送

2019-03-10 08:58

MLB／田中將大再投開幕戰 前3次洋基都輸球

2019-03-10 08:08

MLB／林子偉攻守佳、曾仁和解決一朗

2019-03-10 00:38

MLB／大谷復健進度超前 不排除4月開幕日登場

2019-03-09 15:29

MLB／道奇新牛棚離奇病因 煮菜站太久背痛

2019-03-09 11:37

MLB／解決鈴木一朗 曾仁和2局無失分無安打

2019-03-09 11:32

MLB／哈波球衣字母用光 10日首戰觀眾預估破紀錄

2019-03-09 10:56

MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43

MLB／官網預測 鈴木一朗海外開幕戰當DH

2019-03-09 10:11

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

全英羽賽／對決陳雨菲 戴資穎挑戰3連霸平常心

2019-03-10 11:20

NBA／暴龍125:104大勝熱火 林書豪11分

2019-03-11 03:25

NBA／湖人頭痛了！ 英格倫恐整季報銷

2019-03-10 08:11

中職／曹竣崵建議王柏融：學習心態行不通

2019-03-10 16:21

NBA／詹皇大三元 擋不下綠衫軍吞5連敗

2019-03-10 12:16

全英羽賽／尋求三連霸夢碎 戴資穎不敵陳雨菲

2019-03-10 22:39

NBA／三雄各領風騷 MVP爭奪戰誰能勝出？

2019-03-10 17:30

NBA／詹皇生涯最大宿敵？ 皮爾斯：非我莫屬

2019-03-10 12:08

中職／聯盟最高薪10人 拚不過陽岱鋼一人年薪

2019-03-10 10:24

NBA／場上無朋友 亞當斯不敢在衛少面前問候對手

2019-03-10 15:33

NBA／對金塊送6阻攻 勇士肯定卡珍斯防守

2019-03-10 11:34

NBA／區域防守風氣盛 波總一語道破原因

2019-03-10 15:46

NBA／平歐尼爾菜鳥阻攻紀錄 羅賓森展驚人潛力

2019-03-10 11:55

日職／歐力士開幕戰5連敗 王柏融對決山岡泰輔

2019-03-10 11:05

MLB／陳偉殷中繼4局無失分 春訓至今最佳表現

2019-03-10 10:02

NBA／一如預期 雷霆喬治批評裁判罰77萬

2019-03-10 13:03

NBA／聲援詹皇 厄文：他受的批評不公平

2019-03-10 09:39

中職／高薪族身價打折扣 月薪百萬球員消失

2019-03-10 09:04

MLB／ 同一天台將3人下放 曾仁和開季3A起步

2019-03-10 13:02

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈場務一做20年

2019-03-10 14:00

日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23

NBA／安戴托昆波領軍捕蜂 公鹿聯盟首隊50勝

2019-03-10 13:30

中職／稱郭泓志球最難接 高志綱：像蛇亂竄

2019-03-10 19:29

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59

MLB／鑽戒照放閃 A-Rod與翹臀珍訂婚

2019-03-10 12:30

NBA／湖人少兩大將 鮑爾、英格倫恐整季報銷

2019-03-10 12:30

NBA／哈登手傷無礙 率火箭挑戰8連勝不缺席

2019-03-10 10:54

中職／中信兄弟公布調薪 周思齊、陳子豪提仲裁

2019-03-10 10:23

MLB／春訓首波下放名單 印地安人春訓台將減半

2019-03-10 10:56

NBA／詹皇恐無緣季後賽 厄文：為他難過

2019-03-10 17:33

HVL／四強10日天母開打 豐原高商拚6連霸

2019-03-10 08:58

全英羽賽／「海峽大戰」落敗 小戴三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16

MLB／破萬觀眾爭睹風采 哈波首戰選2保送

2019-03-10 08:58

ABL／米勒率隊逆轉 夢想家主場滅火收7連勝

2019-03-10 17:55

NBA／楊恩、柯林斯拉尾盤無用 籃網驚險3連勝

2019-03-10 13:13

印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01

NBA／最後6分鐘轟12分 福克斯率國王逆轉尼克

2019-03-10 10:02

中職30年／楊士霈領後勤部隊 球員最堅強靠山

2019-03-10 14:05

中小學運動會破聲連天 陳證吉破高男200m及400m最風光

2019-03-10 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top