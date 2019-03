歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

在百餘年道奇隊史中,最為顯耀的莫過於他們新人王輩出的優良傳統。第一屆新人王得主羅賓森(Jackie Robinson)就來自道奇,而且象徵大聯盟打破種族藩籬的重要里程碑。自此開始總計72屆新人王票選,道奇包辦了四分之一的18座,足足是第二名洋基的兩倍。其中還包括1979年到1982年間連續四年國聯新人王全出自道奇,從1992年起他們更連續包辦五屆新人王。

道奇培養新秀相當有一套,許多球員也拿下新人王頭銜,近年的例子如2016年的席格(右)和2017年的貝林傑(左)。 2017 Topps 球員卡 分享 facebook

道奇同時又是專出優秀投手的大本營。第一屆賽揚獎得主紐康姆(Don Newcombe,也拿過新人王)同樣來自道奇,60年代之初搬到洛杉磯後,道奇的左右兩大巨投柯法斯(Sandy Koufax)及德萊斯戴爾(Don Drysdale)又囊括了五年中的四座賽揚獎。1974年馬歇爾(Mike Marshall)成為史上第一位以救援身份拿下賽揚獎的投手。1981年墨西哥龍捲風瓦倫斯瑞拉(Fernando Verlenzuela)成為史上唯一一位包辦賽揚獎及新人王的投手。現為道奇球評的郝西瑟(Orel Hershiser)則在1988年創下連續59局無失分的紀錄,同時囊括當年的賽揚獎、國聯冠軍賽及世界大賽MVP,外加一座錦上添花的金手套獎。至於當今道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)的豐功偉業更是眾所周知無須在此贅述。

道奇名投郝西瑟在1988年寫下的59局連續無失分至今還是大聯盟紀錄。葛蘭基在2015年的連續45.2局無失分則是史上第二。 2004 Leaf 球員卡 分享 facebook

由於新人投手的養成失敗率實在太高,過去美國棒球界曾經流傳著某種說法:「根本沒有投手新秀這回事。」(There is no such thing as a pitching prospect.)奇妙的是,江山代有人才出的道奇似乎一直不受這個說法的影響,不斷有年輕投手被培養成材。除了前面提到的眾多賽揚獎得主外,90年代的道奇還曾栽培出馬丁尼茲兄弟——哥哥拉蒙(Ramon Martinez)在1990年拿下20勝6敗,弟弟則是新人年就鋒芒畢露、讓道奇在交易後馬上後悔莫及的名人堂成員派卓.馬丁尼茲(Pedro Martinez)。1995年赴美的野茂同樣在洛杉磯掀起一股旋風。而如今傳承這項優良傳統的則是去年初出茅廬就一鳴驚人的布勒(Walker Buehler)。

道奇雖然培養出眾多新人王,但上一次隊中有投手拿下新人王已是1995年的野茂英雄了! 1998 Flair 球員卡 分享 facebook

對2015年第一輪被道奇選上後,隨即開了韌帶重建手術的布勒來說,去年僅僅是他球員生涯第三個職業賽季,但自2016傷後復出開始,他進步的速度超乎所有人的想像。2017年他從1A一路投到大聯盟橫跨四個層級,成為2018年季前百大新人榜上的第13名。去年4月23日才首次在大聯盟登板先發的布勒在八、九兩個月11場先發防禦率只有1.58拿下4勝1敗。進入十月,現年才24的布勒更三度帶領道奇度過危機。先是在決定國聯西區冠軍誰屬的加賽擔任先發面對洛磯,這場比賽布勒主投6.2局只被擊出一隻安打而且無失分,幫助道奇獲勝拿下分區冠軍。隨後在國聯冠軍賽第七戰布勒又一次先發主投,雖然一局下就被釀酒人MVP葉力奇(Christian Yelich)轟出陽春砲,但及時穩住陣腳的布勒總共投4.2局只失這一分,道奇也以5比1淘汰釀酒人進軍世界大賽。在世界大賽第三戰布勒更投出季後賽的最佳表現。面對強大的紅襪打線,他主投七局僅被擊出兩隻安打沒有保送且未失一分。總計他在季後賽23.2局的投球中三振多達29人,竟只保送4名打者,充分展現大將之風。

道奇菜鳥投手布勒去年球季在季後賽展現大將之風,更在世界大賽對紅襪主投7局無失分,幫助道奇拿下唯一的一勝。 歐新社資料照片 分享 facebook

儘管體重不到80公斤,體型偏瘦的布勒卻能投出時速接近三位數的火熱快速球。在去年投球局數超過130局的投手中,布勒的快速球平均球速96.2英哩排名第五,而且是前五名中快速球用球比例最高的。這是他在韌帶手術休養的那一年多之中持續鍛鍊下半身所帶來的豐碩成果。隨著去年球季的進行,原本主要以曲球作為變化球選項的布勒又從前輩前田健太那裡學到新的滑球握法,使得他的滑球效率大大提高,成為聯盟中首屈一指的致勝球種。

最重要的是,長相不脫稚氣的布勒求勝心極其強烈,這點恰好跟他的道奇前輩、當年綽號「鬥牛犬」的郝西瑟有許多相似之處。出身肯塔基州的他自承在被道奇選上之前,對這隻球隊的光榮歷史並不熟悉。但在加入道奇後,包括每年春訓都會來給道奇投手指點建議的柯法斯、幾乎每場比賽都會坐在本壘後方觀眾席觀戰的紐康姆都讓他受益不少,與他性情相近的郝西瑟更與他成為忘年之交。

布勒精進滑球技巧之後投球威力更為增強,未來隨時可能接班克蕭成為道奇王牌先發。 歐新社資料照片 分享 facebook

道奇這個休賽季決定不補強先發投手,準備靠恢復健康且多達六七人可進入輪值的去年原班人馬來挺過一整季。但如今克蕭左肩發炎已確定趕不上開幕賽先發,再加上另一主力先發希爾(Rich Hill)將滿39歲。儘管道奇高層並不打算在新的一季讓去年在大小聯盟以至於季後賽投了177局之多的布勒承擔太大壓力,但肩負新球季王牌投手,帶領道奇重返世界大賽的重任顯然已非他莫屬。相信身心狀態絕佳,同時有眾多前輩作為後盾的布勒絕對有能力扛起這項重任。