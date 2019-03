A-Rod向拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)求婚成功。 美聯社 分享 facebook

前洋基球星A-Rod(Alex Rodriguez)今天在個人推特放上握著一隻戴有斗大鑽戒的手的照片,並寫著:「她答應了。」告訴外界自己向拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)求婚成功。

A-Rod與女友羅培茲這個周末到海邊度假,兩人陸續分享一系列玩樂照片,而最終以一張鑽戒照結尾,羅培茲的經紀人也證實此項消息,兩人熱戀兩年終於將步入禮堂。

A-Rod與羅培茲從2017年2月開始約會,一開始是羅培茲吃午餐時看到A-Rod也在同間餐廳,因而主動搭訕,A-Rod後來也邀約羅培茲共進晚餐,羅培茲過去訂婚過五次,包括四段婚姻,最近一次是2004年與好萊塢明星班艾佛列克(Ben Affleck)一度論及婚嫁,A-Rod先前只有一段婚姻,不過花邊新聞不斷。

She said yes ❤️ pic.twitter.com/IoyGj6NSAU