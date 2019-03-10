MLB／陳偉殷中繼4局無失分 春訓至今最佳表現

2019-03-10 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷共投四局，無失分，被敲一安打並送出兩次保送，是春訓出賽三場以來最佳表現。 美聯社 分享 facebook

大聯盟官網昨天宣布陳偉殷將留在春訓基地投模擬賽，不過今天依舊隨馬林魚作客國民，並在五局下登板中繼，陳偉殷共投四局，無失分，被敲一安打並送出兩次保送，是春訓出賽三場以來最佳表現，防禦率也降到11.05，馬林魚最終以2：1擊敗國民，陳偉殷也收下中繼點。

先發投手洛培茲（Pablo Lopez）將無安打比賽在五局下交給陳偉殷，殷仔先用兩次滾地球出局解決索托（Juan Soto）、辛默曼（Ryan Zimmerman），並自己接殺多茲爾（Brian Dozier）敲出的投手強襲球。

六局下陳偉殷對高姆斯（Yan Gomes）送出三振，並讓另兩位打者滾地球出局，七局下陳偉殷面對去年小聯盟最佳球員凱繃（Carter Kieboom），被敲出深遠飛球，不過在全壘打牆前由中外野手接殺，接下來再用三振、滾地球取得出局數。

無安打比賽延續到八局破功，陳偉殷在一出局後被塞維里諾（Pedro Severino）敲出二壘方向的一壘安打，中斷連續解決十人次的表現，不過接下來再用三振、飛球凍結跑者，隨後退場休息。

陳偉殷前兩場出賽分別投1.1局失五分、投2局失四分，今天成功止血，局數也一口氣增加到四局、53球，速球均速在90到91哩之間，並用變速球抓到不少出局數。

23歲的洛培茲去年首度升上大聯盟，今天在首局就飆出96哩的球速，投四局未被敲出任何安打，連續解決12名打者，送出四次三振，加上葛蘭德森（Curtis Granderson）在五局上的陽春砲、羅哈斯（Miguel Rojas）六局上的一分打點一壘安打，洛培茲拿下勝投。