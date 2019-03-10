MLB／破萬觀眾爭睹風采 哈波首戰選2保送

2019-03-10 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈波在費城人熱身賽首次亮相，吸引破萬球迷，站上打擊區十現場觀眾都報以熱烈掌聲。 美聯社 分享 facebook

哈波（Bryce Harper ）轉戰費城人的第一場熱身賽，雖然僅選到兩次四壞保送，但無論是上場打擊，或是在第一局靠著霍金斯（Rhys Hoskins）的全壘打回到本壘得分時，現場觀眾都報以熱烈掌聲，哈波告訴回到本壘的霍金斯：「要開始習慣了。」

費城人雖然最終以7：8敗給藍鳥，不過兩人的連線已開始展現威力，哈波說：「有霍金斯在後面打擊，我很興奮。」霍金斯則說：「很酷的一刻，希望是未來許多次的其中一次。」

費城人春訓球場擠進1萬276人，上次有如此盛況已是2011年哈勒戴（Roy Halladay）、克利夫‧李（Cliff Lee）、漢默斯（Cole Hamels）以及奧斯沃特（Roy Oswalt）的四巨頭時期。

簽下13年3.3億美元大約的哈波受到球迷熱烈歡迎，他表示：「太棒了，上場前隊友還說，這些人前幾年不是都噓你嗎？對於他們的起立致敬，我非常感謝，很榮幸能在這些觀眾前打球，他們願意來春訓比賽支持我們，無論怎麼感謝都不夠。」

哈波今天打第三棒、指定打擊，除了首局靠著四壞上壘，第三局也同樣選到保送，隨後被代跑換下場，哈波說：「我看了一些球，也揮了兩次，第一場比賽能看到大聯盟級投手，很期待能回到這裡。」接下來在周二對光芒的比賽，哈波會上場守右外野，同樣也打兩打席。

藍鳥對哈波也採用特殊的「四人外野」，將游擊手移防到外野，哈波表示：「我從沒看過這樣，如果之後他們都這樣防守，會是完全不一樣的狀況。」總教練凱普勒（Gabe Kapler）對藍鳥的移防不予置評，不過給予哈波的建議是：「打一堆全壘打，做你原本就常做的事，當哈波就好。」