MLB／林子偉攻守佳、曾仁和解決一朗

2019-03-10 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



林子偉狀況不錯。 路透資料照片 分享 facebook

各國職棒球季即將展開，春訓熱身賽如火如荼進行中，旅外台將也在異鄉爭取開季一席之地，美職紅襪隊林子偉手感持續延燒，繳出攻守俱佳表現；日職吳念庭昨天首度在官辦熱身賽先發則是揮雙安跑回兩分。

紅襪昨天對戰金鶯隊，林子偉擔任先發第八棒、游擊手，首打席揮二壘打替球隊打下第一分，單場三支一，連兩天安打，春訓至今打擊率三成七五、長打率六成六七，有一轟和六分打點，且在游擊、外野合計十六次守備機會零失誤。

遊騎兵隊投手黃暐傑首度參與大聯盟春訓，昨天對戰洛磯隊第二度出賽，八局下登板先用三振守住一、二壘有人的危機，但九局下連投兩次保送後被敲二壘打追平比數，滿壘時再讓威爾克揮出再見安打，讓球隊以十比十一落敗，他也吞下生涯在大聯盟春訓的首敗。

小熊隊投手曾仁和則在對戰水手隊之戰中繼兩局無失分，沒有被揮出安打，還與日籍名將鈴木一朗上演「夢幻對決」，讓他擊出滾地球出局。

日職官辦熱身賽昨天有兩名台將出賽，西武隊內野手吳念庭首度在官辦熱身賽先發，對樂天隊四打數敲兩安含一支二壘打，另選到一次保送，跑回兩分。巨人隊陽岱鋼則是替補上場，對戰歐力士隊兩打數都擊出雙殺打，連兩戰打擊熄火。