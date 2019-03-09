親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職熱身賽回顧
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

韓國瑜「瑪麗亞」失言 菲駐台代表寫信給韓表遺憾

「想看女生尿尿」 清大畢業工程師扮女裝潛入淡大偷拍

運動筆記2019東京馬拉松 冰冷完賽旅，然後跑2019鹿兒島馬拉松
健行筆記向陽山：虛度光陰敬山．淨山~背走垃圾的傻瓜
NBA賽事精華- 金塊 vs. 勇士 (3月9日)今日最佳球員- Klay Thompson (3月9日)

MLB／大谷翔平復健進度超前 不排除4月開幕日登場

2019-03-09 15:29世界日報 編譯組／綜合報導

大谷翔平復健進度提前已可練傳接球。 雷沛
大谷翔平復健進度提前已可練傳接球。 雷沛
分享
洛杉磯天使隊總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）7日在亞利桑納州職棒大聯盟春訓營透露好消息：天使隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）復健進度提前，即將進行投手復健練習傳接球。大谷翔平打擊復健也進展神速，雖然奧斯穆斯並未鬆口，但如一切順利，不能排除比原定5月上場打擊提前一個月。

大谷翔平2018年9月5日得知自己右手肘韌帶二級裂傷必須動韌帶重建手術，卻拖到10月1日才動刀，因而必須延遲至2019年5月才能在新球季登場。如果大谷翔平2018年9月5日就動手術，應該可以趕上新球季，然而大谷翔平當時決定，即使無法登板也打算擔任指定打擊直到球季結束。

大谷翔平之所以堅持把球季打完，等球季快結束才動手術，是因為這是正式比賽，他希望吸取更多經驗，各種球路看愈多次，就愈得心應手，他感到自己打擊愈來愈進步，不想失去再打三星期的機會，即使耽誤一個月導致新球季無法在開幕日上場，最終還是對自己與球隊都有好處。

韌帶重建手術恢復期視球員守備位置而異。如果是投手要一年至一年半才能復元，因此大谷翔平注定要等到2020年球季才能重新投球。不是投手的內外野手，半年至一年應可康復。像大谷翔平這種指定打擊，休養半年上陣應沒問題。如果大谷翔平當時立即動手術，到2019年3月剛好春訓營進入尾聲，有充分時間迎接新球季先恢復擔任指定打擊。

一般韌帶重建手術之後三個月用來癒合傷口，第四個月手肘可以開始做運動，內外野手可以開始練習揮棒。但大谷翔平為配合春訓營，等於第五個月才開始練習揮棒。天使隊採取最保守估計，預定讓他5月登場打擊。

然而「天生異稟」的大谷翔平不是普通人，開始復健後就超前進度。他先練習不擊球揮棒，手肘沒有任何疼痛，很快就換成打擊固定放在桿頂棒球，只揮棒兩天就「結業」。他接下來的一星期每天由教練拋球給他打擊，每天打30球左右。

由於一切順利，大谷翔平下一步要在揮棒練習場（batting cage）由教練照正規投手姿勢投球給他打擊，然後移至棒球場由教練投給他打。如果一切OK，下一步就要在棒球場與投手隊友「來真的」。照這樣下去，大谷翔平根本4月開幕日就可登場。

一般投手在韌帶重建手術之後四至六個月才可開始練習傳接球，小心謹慎的天使隊原本預定等六個月，亦即3月底才讓大谷翔平練習傳接球。因此雖然大谷翔平2月13日以投手身分報到春訓營，但並未參與投捕手練球，只能以「落寞」眼神看投捕手隊友練球。

不過由於大谷翔平打擊復健比預期順利，奧斯穆斯表示大谷翔平投手復健進度也將提前近一個月。不過他強調，在大谷翔平開始練習傳接球後，他的揮棒球數就會減少，不能冒險把他「操壞」。

大谷翔平天使棒球
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

MLB／解決鈴木一朗 曾仁和2局無失分無安打

2019-03-09 11:32

MLB／林子偉攻守俱佳 敲長打還送兩次雙殺

2019-03-09 07:44

MLB／官網預測開季台將僅陳偉殷 10日再先發

2019-03-09 08:24

MLB／遭再見安打 黃暐傑砸鍋又吞敗

2019-03-09 08:18

MLB／道奇新牛棚離奇病因 煮菜站太久背痛

2019-03-09 11:37

MLB／哈波球衣字母用光 10日首戰觀眾預估破紀錄

2019-03-09 10:56

MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43

MLB／官網預測 鈴木一朗海外開幕戰當DH

2019-03-09 10:11

MLB／名人堂球星西佛失智 大都會將以特殊方式表揚

2019-03-08 21:25

MLB／海外開幕戰選台灣？關鍵仍在大巨蛋

2019-03-08 12:47

MLB／大谷翔平何時投球？天使教頭：就快了

2019-03-08 10:28

MLB／對響尾蛇熄火 張育成3打數無安打

2019-03-08 08:54

MLB／派卓亞歸隊首戰就敲安 林子偉3打數1安打

2019-03-08 07:49

春訓數據反映例行賽大趨勢 並非毫無用處

2019-03-08 07:00

MLB／馬林魚被唱衰 陳偉殷恐投得辛苦

2019-03-08 00:05

MLB／一朗在日本就是神 水手球員期待東京之旅

2019-03-07 19:06

MLB／老到不能守二壘？卡諾：看過守備再說

2019-03-07 16:46

MLB／大谷翔平一天睡兩次 日媒：還在發育嗎？

2019-03-07 16:21

費城人vs.波拉斯神鬼交鋒 媲美好萊塢電影

2019-03-07 07:00

比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00

哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻14分代表作 暴龍大勝鵜鶘止連敗

2019-03-09 11:09

林書豪火力復甦破流言 總教練對他有信心！

2019-03-09 11:50

NBA／甩連17投不進難堪 林書豪三分球終於開胡

2019-03-09 11:18

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019-03-08 18:50

MLB／林子偉攻守俱佳 敲長打還送兩次雙殺

2019-03-09 07:44

NBA／真的不玩了？ 湖人華頓稱鮑爾恐賽季報銷

2019-03-09 09:49

全英羽賽／戴資穎晉4強 將對決山口茜

2019-03-09 00:07

NBA／湯普森復出砍下39分 勇士主場痛擊金塊

2019-03-09 14:48

NBA／邀寫信小女孩設計球鞋 柯瑞：畫下圓滿句點

2019-03-09 12:06

NBA／拓荒者、雷霆惡鬥 裁判報告承認多項誤判

2019-03-09 09:40

NBA／日練10小時在所不惜 布萊恩籲西蒙斯改善跳投

2019-03-09 10:30

SBL／梅奧大三元領軍 台銀落敗無緣季後賽

2019-03-08 22:24

中職／楊志龍好投許基宏開轟 兄弟9:1勝悍將

2019-03-08 17:01

MLB／大谷翔平首度練投 60球輕鬆投

2019-03-09 07:31

NBA／哈登帶傷飆31分 火箭輕取76人七連勝

2019-03-09 11:38

NBA／阻攻數後衛第一還不夠 韋德著眼喬丹季賽紀錄

2019-03-09 13:32

中職／味全龍找主場 魏應充親訪斗六棒球場

2019-03-09 11:14

MLB／解決鈴木一朗 曾仁和2局無失分無安打

2019-03-09 11:32

NBA／生涯累積312次技術犯規 怒吼天尊前往高中任教

2019-03-09 10:21

MLB／官網預測開季台將僅陳偉殷 10日再先發

2019-03-09 08:24

中職／中信陳子豪薪事卡關 有意提仲裁

2019-03-08 23:56

NBA／佛西維奇全能秀 魔術主場輕取獨行俠

2019-03-09 12:06

中職／官辦熱身賽開打 天氣和票房恐冷清

2019-03-09 09:46

MLB／遭再見安打 黃暐傑砸鍋又吞敗

2019-03-09 08:18

影╱15歲就長到194公分 萬能盃國中籃球長人多

2019-03-09 11:29

MLB／名人堂球星西佛失智 大都會將以特殊方式表揚

2019-03-08 21:25

印地安泉網賽／首盤吞貝果 謝淑薇女單二輪落敗

2019-03-09 09:22

NBA／今日戰績表 西區顛峰對決金塊完敗給勇士

2019-03-09 14:05

中職／周思齊提薪資仲裁 陳子豪仍在考慮

2019-03-08 21:10

MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43

NBA／米契爾飆38分難挽回 灰熊近6戰奪4勝

2019-03-09 13:29

日職／樂天王牌則本昂大右肘將動刀 確定錯過開季

2019-03-08 16:06

NBA／蘭姆飆關鍵三分球 黃蜂主場險勝巫師

2019-03-09 12:02

中職／官辦熱身賽開打 獅猿台南對戰

2019-03-09 00:00

中職／職棒開打30年 官辦熱身賽不是年年有

2019-03-09 14:38

NBA／23次領先互換 雷霆劈拓荒者

2019-03-09 00:10

NBA／8人得分兩位數轟垮騎士 熱火4連勝到手

2019-03-09 13:27

日職／陽岱鋼歸隊先發打擊熄火 4打數沒安打

2019-03-08 19:26

NBA／葛里芬末節獨拿16分 活塞客場逆轉公牛

2019-03-09 14:40

NBA／沾詹姆斯的光 龍套球員卡盧索一夕變網紅

2019-03-09 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top