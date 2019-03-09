MLB／大谷翔平復健進度超前 不排除4月開幕日登場

2019-03-09 15:29 世界日報 編譯組／綜合報導



大谷翔平復健進度提前已可練傳接球。 雷沛 分享 facebook 洛杉磯天使隊總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）7日在亞利桑納州職棒大聯盟春訓營透露好消息：天使隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）復健進度提前，即將進行投手復健練習傳接球。大谷翔平打擊復健也進展神速，雖然奧斯穆斯並未鬆口，但如一切順利，不能排除比原定5月上場打擊提前一個月。

大谷翔平2018年9月5日得知自己右手肘韌帶二級裂傷必須動韌帶重建手術，卻拖到10月1日才動刀，因而必須延遲至2019年5月才能在新球季登場。如果大谷翔平2018年9月5日就動手術，應該可以趕上新球季，然而大谷翔平當時決定，即使無法登板也打算擔任指定打擊直到球季結束。

大谷翔平之所以堅持把球季打完，等球季快結束才動手術，是因為這是正式比賽，他希望吸取更多經驗，各種球路看愈多次，就愈得心應手，他感到自己打擊愈來愈進步，不想失去再打三星期的機會，即使耽誤一個月導致新球季無法在開幕日上場，最終還是對自己與球隊都有好處。

韌帶重建手術恢復期視球員守備位置而異。如果是投手要一年至一年半才能復元，因此大谷翔平注定要等到2020年球季才能重新投球。不是投手的內外野手，半年至一年應可康復。像大谷翔平這種指定打擊，休養半年上陣應沒問題。如果大谷翔平當時立即動手術，到2019年3月剛好春訓營進入尾聲，有充分時間迎接新球季先恢復擔任指定打擊。

一般韌帶重建手術之後三個月用來癒合傷口，第四個月手肘可以開始做運動，內外野手可以開始練習揮棒。但大谷翔平為配合春訓營，等於第五個月才開始練習揮棒。天使隊採取最保守估計，預定讓他5月登場打擊。

然而「天生異稟」的大谷翔平不是普通人，開始復健後就超前進度。他先練習不擊球揮棒，手肘沒有任何疼痛，很快就換成打擊固定放在桿頂棒球，只揮棒兩天就「結業」。他接下來的一星期每天由教練拋球給他打擊，每天打30球左右。

由於一切順利，大谷翔平下一步要在揮棒練習場（batting cage）由教練照正規投手姿勢投球給他打擊，然後移至棒球場由教練投給他打。如果一切OK，下一步就要在棒球場與投手隊友「來真的」。照這樣下去，大谷翔平根本4月開幕日就可登場。

一般投手在韌帶重建手術之後四至六個月才可開始練習傳接球，小心謹慎的天使隊原本預定等六個月，亦即3月底才讓大谷翔平練習傳接球。因此雖然大谷翔平2月13日以投手身分報到春訓營，但並未參與投捕手練球，只能以「落寞」眼神看投捕手隊友練球。

不過由於大谷翔平打擊復健比預期順利，奧斯穆斯表示大谷翔平投手復健進度也將提前近一個月。不過他強調，在大谷翔平開始練習傳接球後，他的揮棒球數就會減少，不能冒險把他「操壞」。