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MLB／哈波球衣字母用光 10日首戰觀眾預估破紀錄

2019-03-09 10:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

哈波。 路透
哈波。 路透
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費城人的「哈波（Bryce Harper）熱潮」有多可怕？明天的首場熱身賽出戰，球團預估春訓球場會擠進超過1萬1000人，而球場一度因哈波用光英文字母「R」。

超級球星哈波加盟費城人後，立刻帶動例行賽票房，一周就賣了34萬張票，而明天他將首度穿上費城人球衣，凌晨2時於主場迎戰藍鳥，費城人佛羅里達營運總監汀伯雷克（John Timberlake）表示，春訓所在的光譜球場（Spectrum Field）過去最多進場人數是1萬1000人，明天有望打破紀錄。

汀伯雷克表示，自從哈波宣布加入後，熱身賽也多賣了約1萬5000張票，大家都在談論這件大事，就連他的姪子、歌手賈斯汀（Justin Timberlake）也知道，汀伯雷克說：「哈波加盟那天，我傳簡訊告訴他，他說他已經看到這個新聞，這真是一大筆錢，不過哈波是個好球員。」

不過汀伯雷克也笑說：「賈斯汀說這是一大筆錢，對我來說真是滿搞笑的。」哈波今年簽下13年3.3億美元合約，平均年薪2538萬，而賈斯汀是歌手收入榜常客，2015年的年度收入約6300萬美元。

哈波名字中占了兩個「R」，球場開賣客製化印字球衣後，就因銷售熱潮，導致這個字母被用光，只好貼出公告，想訂製有哈波名字球衣的人要等字母補貨，名字中同樣有R的隊友塞古拉（Jean Segura）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、羅伯森（David Robertson）也受到波及，暫停印字服務。

哈波費城人賈斯汀
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