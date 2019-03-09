MLB／田中將大挨轟 洋基教頭仍讚滑球出色

2019-03-09 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



田中將大。 路透 分享 facebook 在塞佛里諾（Luis Severino）傳出手部發炎有可能無法攬下開幕戰先發後，田中將大成為頭號備案人選，今天他在和老虎的春訓熱身賽，雖然以3.1局失兩分退場，但總教練布恩（Aaron Boone）仍表示，「今晚的滑球投得很棒。」

田中將大春訓第二度先發，開賽投出連四K氣勢驚人，不過後來開始遭遇亂流，二、三局各掉一分，其中三局上遭到卡麥隆（Daz Cameron）狙擊陽春砲，巧合的是五天前田中春訓所挨的第一支安打正是由他所敲，當時還是首棒首打席三壘安打。

田中將大將四局上首名打者解決後就退場休息，此役共用53球，其中34球是好球，共被敲四支安打，兩分都是自責分，送出五次三振，有一個保送，目前防禦率2.84，退場時比數以2：2平手，田中無緣收下第二勝。

洋基雖然有史丹頓（Giancarlo Stanton）開賽敲出春訓首轟，而且還是飛出球場的大號兩分砲，但終場仍以4：6輸球。

比賽進行中布恩接受了轉播單位「YES」電視台訪問，談到田中將大的表現，他表示，「投得很好，我認為田中將大很棒，今晚的滑球很出色，雖然被對手得到兩分。」田中將大坦承有一顆滑球被逮中成二壘安打，但表示，「那球我不覺得失投。」

田中將大若能搶回開幕戰先發投手頭銜，將是他中斷一年後，第四度為洋基打頭陣上投手丘。