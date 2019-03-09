MLB／官網預測 鈴木一朗海外開幕戰當DH

2019-03-09 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗。 路透 分享 facebook 水手隊早已聲明鈴木一朗會在東京海外開幕戰名單中，大聯盟官網則預測他會以指定打擊身分出賽，而且可能是鈴木一朗在家鄉以大聯盟球員身分出賽的最後一戰，到時東京巨蛋屋頂可能被日本球迷的熱情掀翻，今年剛加入水手的菊池雄星則可望在例行賽扛起二號先發。

水手隊3月20、21日在東京巨蛋與運動家隊進行的兩場海外開幕戰，在原本的25人名單外可以多帶三人，鈴木一朗是其中之一，官網記者強斯（Greg Johns）認為，東京開幕戰鈴木一朗有可能擔任指定打擊。

強斯表示，水手隊會希望鈴木一朗在東京出賽，指定打擊是最適合的位置，也可能會到右外野守個一、兩次，不過這可能是鈴木一朗作為大聯盟球員的最後幾場賽事，而長期來看，水手隊指定打擊的選擇仍是沃格巴克（Daniel Vogelbach）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）或布魯斯（Jay Bruce）。

菊池雄星目前在熱身賽出賽三場，投球局數依序為兩局、三局、四局，都各掉兩分，防禦率4.00，九局送出六次三振，拿下兩勝一敗，新球季被認為是排在岡薩雷斯（Marco Gonzales）之後的水手隊第二號先發投手。