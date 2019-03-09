MLB／官網預測開季台將僅陳偉殷 10日再先發

2019-03-09 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 陳偉殷明天春訓第三度先發作客國民隊，大聯盟官網預測30隊開季25人名單，陳偉殷雖然仍排在馬林魚第三號先發，不過如果未能保持穩定，有可能改任牛棚投手，其餘台灣小將則皆未進入各隊預測名單中。

陳偉殷目前在熱身賽出賽兩場，初登板對大都會只投1.1局被敲五安、失五分，第二戰對上國民，先發兩局被敲五安、失四分，至今防禦率高達24.30；陳偉殷曾表示熱，身賽重點在於調整，不會因對手改變投球計畫，明天早上7時35分再度對上國民隊，就看能否找回手感。

大聯盟官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）預測馬林魚開季名單，陳偉殷仍是先發投手人選，排名僅次烏雷納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily），不過弗里薩洛也指出，陳偉殷如果無法保持穩定的表現，有可能被調往牛棚。

紅襪台將林子偉連兩年在大聯盟出賽，今天在春訓再度敲安，保持好手感，不過官網預測開季25人名單中仍然沒有他的名字，工具人可能由霍特（Brock Holt）、努尼耶茲（Eduardo Nunez）擔任。

印地安人雖然春訓有四名台將受邀，是各隊最多，不過原本最被看好卡位開季名單的張育成，由於林多（Francisco Lindor）有望趕在季前歸隊，未能列進預測名單中，朱立人、胡智為、江少慶也都未入榜。

今年從韓職轉戰美職運動家隊的王維中雖然出賽兩場共兩局，無安打、無失分，拿下兩次救援點，不過未被看好能擠進開幕名單，而效力遊騎兵的黃暐傑以及小熊隊的曾仁和目前熱身賽僅出賽兩場，尚未在官網記者心中留下印象。