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MLB／馬恰多加盟效應 教士增上億票房超預期

2019-03-07 16:11台灣醒報 台北報導

教士自明星內野手馬恰多宣布加盟後，門票收入比去年同期暴增超過300萬美元。 美聯...
教士自明星內野手馬恰多宣布加盟後，門票收入比去年同期暴增超過300萬美元。 美聯社
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「球票至少翻倍賣！」大聯盟教士隊商業事務總管古普納7日表示，自明星內野手馬恰多宣布加盟後，門票收入比去年同期暴增超過300萬美金（約1億台幣），「這遠遠超過我們的預期！」他說，這將讓球隊討論新的商業目標，並討論擴增球票數量及周邊產品。

球星加盟效應

據美國《Yahoo運動》自馬恰多加盟以來，教士隊球票收入較去年同期暴增超過300萬美金，販售數量超過兩倍。古普納說，如此空前的盛況「遠遠超乎預期」，且是過去幾年從未經歷的，這也大大激勵我們未來在球票與周邊產品販售的需求。

《體育新聞》則認為，馬恰多對於教士隊的影響不僅是簡單的金錢方面，球隊自2006年後就不曾打進季後賽，但一切都將在馬恰多加盟後有所轉變，而「改變的起點」就從3月底開季展開。

「今年將會是10年來教士球迷最期待的球季！」《Bleacher Report》報導，教士隊除馬恰多外，隊中充滿許多名列前矛的頂級新秀，縱使本季尚無法與道奇、洛磯等強權抗衡，但絕對是近10年來，球迷最期待的賽季。

該報導更指出，未來10年馬恰多都將為教士效力，更可以期待期帶來的連鎖效應，季末有望再與巨星球員談判，而球迷也趕在球隊復興前期「盡速上車」。

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