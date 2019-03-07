MLB／首位四億元男 楚奧特最熱門、大谷扮黑馬

2019-03-07 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



攻守全能的楚奧特被視為最有機會挑戰史上首位四億元男。 美聯社 分享 facebook

誰將是大聯盟第一位「四億元男」？除了熱門的天使楚奧特（Mike Trout）和紅襪貝茲（Mookie Betts）外，要到2023年才會成為自由球員的「二刀流」大谷翔平，也被點名為「外卡」。

哈波（Bryce Harper）爭取大聯盟史上最大合約，有意向四億美元總額叩關，但最終並未如願，他以一紙13年3.3億美元合約加盟費城人，仍改寫原由史丹頓（Giancarlo Stanton）保持的3.25億美元紀錄。

CBS Sports評估誰將是史上第一位拿到四億美元合約的球員，最大熱門不令人意外，就是將在兩年後成為自由球員的楚奧特，說他是當今棒壇最佳球員並不為過，本季年薪已達3325萬美元，屆時目標當然是爭取一紙平均年薪突破4000萬美元的長約。

文章中提到，楚奧特爭取四億美元合約的最大變數在於年紀，若他未在2015年與天使簽下延長合約，將在2017年以26歲之齡成為自由球員，可能早已誕生首位「四億元男」，但現在他需以29歲的年紀挑戰自由市場，儘管難度提高，但仍大有機會。

貝茲同樣將在2020年後成為自由球員，儘管資歷不如楚奧特華麗，但優勢是年輕一歲；太空人三游搭檔布萊格曼（Alex Bregman）和柯瑞亞（Carlos Correa），以及印地安人游擊手林多（Francisco Lindor）也被點名，都有機會挑戰四億美元合約。

但若上述人選全數叩關失敗，就得寄望超級新秀們，勇士亞古納（Ronald Acuna）和國民索托（Juan Soto）浮上檯面，而大谷翔平被點名為「外卡」的原因，在於他將比兩人早一年進入自由市場，屆時若他能維持健康，且在投、打兩端持續高效演出，當然也有機會挑戰四億美元合約。