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MLB／葛雷控洋基亂改造 凱許曼懶得多談

2019-03-07 09:22聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

投手葛雷（左）轉戰紅人後，砲轟前東家洋基強迫他多投滑球，是他成績不佳主因。 美聯...
投手葛雷（左）轉戰紅人後，砲轟前東家洋基強迫他多投滑球，是他成績不佳主因。 美聯社
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投手葛雷（Sonny Gray）轉戰紅人後，砲轟前東家洋基強迫他多投滑球，意圖將他改造為「像田中將大一樣的投手」，導致他在洋基水土不服，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）對此無意回應，冷冷回答：「我想我們已經談論了夠多關於葛雷的話題了。」

葛雷在2017年季中交易轉戰洋基，原被視為補強先發輪值深度的一步棋，但他在紐約表現大失水準，一個半季以來合計繳出15勝16敗、防禦率4.51，去年季後被洋基列為頭號脫手目標，最終送往紅人。

葛雷近日接受The Athletic專訪時砲轟洋基，「他們愛死滑球，數據顯示那是個好球路，但他們可能不了解丟那麼多該死的滑球會害你球數落後，他們希望我像田中將大一樣，但我和他是不同類型的投手。」

面對葛雷將在洋基的低潮歸咎於球團，凱許曼顯然無意多談，「我想我們已經談論了夠多關於葛雷的話題。」但他仍進一步解釋，「每個球團都會盡力幫助球員的能力獲得最大發揮，再根據得到的反饋做出調整，把握每一個可能成功的機會，只是這次並未成功。」

凱許曼祝福葛雷在新球隊的發展，但話語之中似乎帶著一點酸意，「我祝他在辛辛那提一切順利，我想你們將會看到一位我們當年希望換到的投手。」

洋基紅人田中將大
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