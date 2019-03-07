MLB／沙胖也趕不上開季 洋基考慮啟用假先發

2019-03-07 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



先發輪值如何撐過新球季的前兩周，成為洋基當前最大的課題，繼昨天王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）傳出傷情後，今天也證實老將沙巴西亞（CC Sabathia）調整趕不上開季，加上等待執行的五場禁賽，預計將錯過兩到三場先發，總教練布恩（Aaron Boone）面對連環傷兵，鬆口確實看到使用「假先發」的可能性。

塞佛里諾因右肩發炎暫停投球，原定昨天登場的熱身賽首場先發也被取消，已在昨天進行MRI核磁共振檢查，確認傷勢程度，塞佛里諾靜待結果出爐，「我不擔心，因為我知道並不嚴重。」

塞佛里諾表示，「傷勢與我的肩膀無關，我知道問題出在肌肉。」他也說，現在遇到問題，總比在季中或季末好，「現在我們還有時間治療，準備迎接球季開打，到時我就能投球了。」他預計將在兩周後重新開始練投。

緊接著塞佛里諾的傷情之後，布恩今天也證實，沙胖因去年12月進行心臟支架手術，目前調整進度趕不上開季，「我確實不預期會在開季名單看到他，如果一切按照計畫，大概需要幾周時間吧！」進入25人名單後，沙胖也須先執行去年最後一場出賽報復性觸身球的五場禁賽罰單。

開季先發輪值少兩人，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示將從球團內找替代方案，無意從市場上尋覓人選，「我不排除任何可能性，但我們的目標會先放在陣中已有的人員上。」

布恩的備案之一，可能還包含「假先發」，他說：「當我們的球員健康且一切正常的情況下，我壓根不會想到用開門投手，但我想還是會有那麼幾天，你會看到可能性，像是給先發投手多一天休息。」