MLB／林子偉2打數掛蛋 隊友藥檢未過遭禁賽80場

2019-03-07 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪今天在熱身賽以1：6不敵海盜，賽後還收到一項壞消息，蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）藥檢未過，遭禁賽80場，球季開打前先確定折損一名戰力，總教練柯拉（Alex Cora）雖失望，但也對子弟兵表達支持，「既然事情都發生了，我們只能繼續往前走，給予他所需要的支持。」

台灣野手林子偉此役在第六局以替補游擊手、第二棒之姿上場，該局先處理一顆游擊方向滾地球出局，此後再無生意上門，兩打席繳了白卷，分別敲出外野飛球和滾地球出局，打擊率下修至3成89。

紅襪今天吞敗後的賽後訪問，焦點卻全不在比賽，萊特因藥檢中生長激素釋放肽-2（GHRP-2）呈陽性反應，遭大聯盟禁賽80場，柯拉坦言直到今天才知情。

「結果就是這樣了，我們也只能繼續往前走了。」柯拉表示，「他不會是第一個，也不會是最後一個藥檢未過的球員，我認為大聯盟在藥檢上做得相當傑出，試著讓比賽可以乾淨地進行。」

萊特堅稱對使用禁藥並不知情，「我尊重藥物治療，但很不幸的是，我們並不知道究竟會有那些東西進入我們體內。」媒體戲稱，他用了所有藥檢未過球員都會使用的藉口。

萊特一度提出上訴，最終於今天決定接受禁賽，而他去年就曾因家暴遭大聯盟禁賽15場，已是「球監」常客。