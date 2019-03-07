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MLB／哈波拉攏楚奧特恐違規 天使向大聯盟提申訴

2019-03-07 07:07聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

公開約楚奧特（Mike Trout）兩年後在費城攜手，哈波（Bryce Harper）為自己惹禍上身，大聯盟辦公室已啟動調查，確認他是否涉及「反誘導條款」，違法拉攏有約在身的球員，但哈波一點都不在意，而是更大聲表態：「如果我不是認真的，我就不會說出口。」

哈波以13年3.3億美元合約加盟費城人，並未附帶逃脫條款，想要「組團」別無他法，只能設法吸引更多球星向費城靠攏，而他的第一個目標就是楚奧特。

哈波先在加盟費城人當天表示，「我知道有個傢伙在兩年後將成為自由球員，看看會發生什麼事吧！」投入春訓首日受訪時，他連名字都不避諱了，他說：「我到時絕對會打電話給楚奧特，約他一起來費城。」

哈波的連番發言觸動天使球團的神經，他們向大聯盟辦公室申訴，質疑哈波的行為已經違反「反誘導條款」，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）對此不多回應，「我們已與大聯盟聯繫，目前無法發表意見。」

大聯盟辦公室證實，已注意到這起案例，也與天使、費城人兩隊聯繫，釐清哈波的發言是否已經踩線；大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天受訪時表示，不願回應他是否認為哈波違規，「我們已在收集相關資訊，也與兩隊聯繫，等結果出爐時，你們就會知道。」

對於這些爭議，哈波顯然並不在意，無意收回自己的發言，而是強調自己所說的話都是認真的，他也同步證實因為這些發言，已有人找上自己，但不願多加透露是否為來自大聯盟辦公室的調查人員。

哈波以13年3.3億美元合約加盟費城人。美聯社
哈波以13年3.3億美元合約加盟費城人。美聯社
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哈波大聯盟費城人
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