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比起過去A-Rod更猖狂 討厭哈波的請舉手

2019-03-07 07:00Dennis

準備好開始討厭哈波的請舉手！

早些年前曾經拜讀過前輩曾文誠一篇「討厭A-Rod的請舉手」的文章，文內用深入淺出方式道出，棒球金童A-Rod之所以被球迷討厭的原因，至今仍舊是記憶猶新。台灣球迷們當年討厭A-Rod不外乎是每當王建民在場上投球時，鎮守三壘A-Rod時常會出現一些低級失誤，導致建仔失掉不該失的分數，又或是每到關鍵時刻需要A-Rod適時一擊時，這位坐領高薪老兄卻總是被釘在本壘板被三振。

費城人以一紙13年總額3億3000萬美金史上最大合約哈波，未來是福是禍？ 路透
費城人以一紙13年總額3億3000萬美金史上最大合約哈波，未來是福是禍？ 路透
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年輕、多金、效力於美國大聯盟名門洋基隊、身處世界一流大都會紐約，又不時與女明星傳緋聞，集齊人生各種勝利要素於一身A-Rod被許多人喜愛、羨慕與嫉妒，甚至討厭，其實球迷會對A-Rod有這些極端看法都不驚訝，因為就如曾公所說：「這是職業運動另一吸引人之處」。然而多年之後，當年A-Rod已從球場上卸下球衣，坐上主播台，擔任球評。而現今接替A-Rod位置則是波拉斯(Scott Boras)的另一個客戶，費城人外野手哈波(Bryce Harper)。

就在上個星期天，費城人於自家春訓基地，風光的舉辦新一代棒球金童哈波加盟記者會。費城人以一紙13年總額3億3000萬美金史上最大額合約，迎來外野手哈波。此消息一出，在之後48小時裡，費城人季賽門票火速狂銷22萬張。一時間，費城人成為網路聲量最高職棒隊，所以還有人會認為費城人老闆米德頓(John Middleton)是冤大頭嗎？其實就連他自己，對於自己簽下運動史上最大型合約至今都採存疑的態度。還記得100多天前，米德頓曾經對外宣佈準備在這次自由市場內大開殺戒的言論，如今的他儼然已兌現了諾言。

費城人在2018年球季成功華麗轉身，雖然最後仍舊無法打進季後賽，但蓄勢待發的費城人未來絕對會是國聯東區最受期待球隊，如今有了哈波加盟，費城人陣容則是更加完整，問鼎中原指日可待。根據老闆米德頓的說法，賺錢已經不是他經營球隊目的，贏球才是他唯一目標。這也是為何，費城人直到最後才對哈波出手，而且僅用短短四天時間，就簽下這位16歲就能當上運動期刊封面的棒球神獸。

現今哈波在場上比起過去A-Rod還要猖狂和桀驁不馴。 美聯社
現今哈波在場上比起過去A-Rod還要猖狂和桀驁不馴。 美聯社
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哈波現況就如當年A-Rod加盟遊騎兵般如出一徹，而且現今哈波在場上比起過去A-Rod還要猖狂和桀驁不馴。國聯MVP、年度最佳新秀、單季42支全壘打都難不倒哈波，可是動不動就對裁判飆髒話、不認真跑壘和擊出全壘打後慢慢跑完壘包等場上動作，則是讓哈波成功的接替A-Rod話題人物與厭惡人物的位置。如今在與費城人簽下大肥約後，哈波讓人討厭原因即再添一項。

不同於其他運動界話題人物，哈波雖然在場上許多舉動令人反感，反觀他在場外的行為則是十分安任守己。可是球迷仍不能忘記21歲的哈波，打出滾地球後不積極跑向一壘慘遭當年總教練威廉斯(Matt Williams)換下。又或是作客勇士隊時，哈波用腳蹭勇士隊隊徽，激起勇士隊球迷全體憤慨。還有在2014年國聯分區系列賽時，哈波兩度從巨人投手史崔克蘭(Hunter Strickland)手中擊出全壘打，最後一次硬是把球打入AT&T球場外麥考維灣(McCovey Cove)後，對其放聲叫囂，此舉也得罪了所有巨人迷。

不僅是球迷，討厭哈波還有他的隊友們。哈波曾經被自家隊友選為「最被高估選手」，而且也因為自己不積極跑壘的關係，回到休息區時被自家投手派博本(Jonathan Papelbon)用鎖喉伺候，導致自家總教練下台。

儘管哈波個人成績輝煌，國民隊最終仍舊是無法突破季後賽首輪魔咒。 美聯社
儘管哈波個人成績輝煌，國民隊最終仍舊是無法突破季後賽首輪魔咒。 美聯社
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儘管哈波個人成績輝煌，國民隊最終在他的帶領下仍舊是無法突破季後賽首輪魔咒。如今哈波轉戰費城人是否能夠把這支潛力十足球隊再次登上高峰，將會是未來眾人觀賽重點，不過費城人球迷最好是有討厭哈波萬全準備，因為全盛時期A-Rod加盟強如星光戰艦般的洋基隊12季，最終只有一次嚐到冠軍滋味，然而哈波未來於費城13季可以幫渴望冠軍的米爾頓拿下幾座冠軍獎座，令人玩味。

主播紐約波拉斯高薪

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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