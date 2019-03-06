MLB／為退休鋪路 沙巴西亞兼職當球評

2019-03-06 18:11 台灣醒報 台北報導



MLB洋基隊明星投手沙巴西亞6日宣布，新球季將加入美國ESPN球評團隊。 路透 分享 facebook

MLB洋基隊明星投手沙巴西亞6日宣布，新球季將加入美國ESPN球評團隊，沙巴西亞表示，「我只是做我能做的。」，自己打球時就已兼任球評，本季結束退休後，自然會繼續播球，但在此之前，「我想在洋基隊再拚一座世界冠軍！」

據《大聯盟官網》報導，明星左投沙巴西亞已經決定他將效力的下一支「隊伍」，消息指出，沙巴西亞將會在新球季擔任ESPN的球評工作，包括《體育中心》等運動節目，他都會「高調」的參與播報。不過他表示，自己不想只播棒球，平常也熱愛其他運動，若能參與其中一定很有趣。

《ESPN》也證實，沙巴西亞確定將成為旗下球評，並將於知名廣播節目擔任主持人。對此，沙巴西亞說，很高興有機會與ESPN合作，但今年的主要目標仍是與洋基隊再拚下一座冠軍金盃。

紐約媒體《SNY》也說，沙巴西亞將於今年球季開始效力「新東家」，預計3月底就會正式「登板」，除了《體育中心》之外，還將在《好球帶》、《Get Up!》、《First Take》等知名節目擔任主要嘉賓。>

沙巴西亞現年38歲，馳騁大聯盟至今19年，自2009年開始效力洋基並奪下冠軍，生涯目前奪下2986次三振，為現役球員之最，2007年奪下投手最高榮譽「賽揚獎」，並於日前宣布將於2019年球季結束後退休。

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