MLB／從響尾蛇轉隊道奇 波拉克想證明自己

2019-03-06 14:52 世界日報 編譯組／綜合報導



波拉克從響尾蛇轉隊至同區的道奇，心態上已逐漸適應，也有不少球迷支持。 美聯社 分享 facebook

道奇隊在自由市場上簽下亞利桑那響尾蛇（Arizona Diamondbacks）外野手波拉克（A.J. Pollock）後，這位球隊的新生正認真適應「敵隊」生活。

儘管他自嘲不是美國職棒大聯盟超級巨星哈波（Bryce Harper），但他會證明他會隊道奇隊有好的貢獻。

道奇隊1月與波拉克簽下一份為期四年、價值5500萬美元的合同後，意味著爭取哈波的機會幾無可能，最後哈波也以美國運動史上最大的3億3000萬美元合約，被費城人隊簽下。

31歲的波拉克坦言，「當我在加油站或CVS停留時，的確發現有人噓我」，但這位外野手開始與新的隊友們進行春訓，表示「一切都很好。」

波拉克說，「第一次走進道奇隊之所以有點奇怪，是因為贏過六次冠軍的道奇隊是過去以來他一直想擊敗的球隊，對響尾蛇球迷來說，更是長期敵對厭惡又忌妒的目標。」

然而24小時後，這種感覺消失了。「第一天與大家見面，就像去學校的第一天，必須結交新朋友」，波拉克說，「但第二天就如同平常一樣，出現在球場與隊友一起打球，感覺已沒有初入新環境的不適應。」

波拉克希望通過他持續性的進攻、敏銳的技術和菁英防守，讓自己增加新球迷。「我相信每個球迷都會說，當然我想要哈波來，他是個偉大球員，但我現在只想對球迷說，我只想專注我自己。我曾是那種尋求其他人認同的人，但現在不需要了，我只需盡我所能打球，幫助球隊贏得比賽。」

波拉克職業生涯打擊率.281，整體攻擊指數.805，然過去三個賽季卻飽受腹股溝拉傷、手肘骨折等傷病，2016年僅出賽16場，2017年初賽112場，2018年113場。

道奇隊檢查波拉克的傷病史，認為只有一個比較重要的軟組織問題，將波拉克標誌為容易受傷的選手是不公平的。