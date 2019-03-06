MLB／塞佛里諾傳傷 田中將大有望接洋基開幕戰先發

2019-03-06 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



田中將大搶回洋基先發開幕戰的機率逐漸增加， 預定人選塞佛里諾（Luis Severino）因右肩發炎，球團已經下令他關機兩周，總教練布恩（Aaron Boone）表示，塞佛里諾很有可能趕不上開季，讓田中承接此任務的可能性浮上檯面。

布恩在上個月中旬就宣布3月29日洋基對金鶯的開幕戰的先發重任要交給塞佛里諾，不過今天他在熱身時發現手部不適，表定的首場熱身賽先發也在賽前15分鐘臨時取消，接受完MRI檢查後得注射可體松，進行抗發炎療程。

布恩表示，目前檢查結果正向，只有發炎的情況，希望能在兩周的時間解決，「每一次只要有人跟塞佛里諾一樣，為比賽熱身卻突然退賽，總是會引起擔憂和關注。」

塞佛里諾去年就為洋基先發開幕戰，對藍鳥5.2局無失分拿下勝投，雖然布恩表示球隊還沒有討論若是塞佛里諾傷退，該由誰出任開幕戰先發，大連盟官網先點名，田中將大和新加入的左投派克斯頓（James Paxton）是接棒人選。

田中將大曾在2015年到2017年連三年擔任洋基開幕戰先發投手，戰績為零勝兩敗，連續五年在大聯盟拿到十二勝的他，目前春訓調整狀態不錯，熱身賽先發一場繳出三局無失分，應是開幕戰先發的候補第一號。