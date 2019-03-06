MLB／砲轟三屆塞揚強投 林子偉春訓打擊率破4成

2019-03-06 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林子偉在大聯盟春訓熱身賽首轟出爐，而且還是棒打三屆塞揚獎得主！今天紅襪和國民的比賽，四局上擔任先發第一棒、中外野手的林子偉從薛則（Max Scherzer）的手中敲出陽春砲，率領紅襪單局灌入7分，並以終場8：4獲勝，該局敲出雙安的林子偉春訓的打擊率也突破4成，來到4.38。

紅襪打者在前三局全讓薛則投出三上三下，四局上輪到林子偉擔任首棒打者，帶頭吹響反攻號角的他，第一球就出棒，將74哩的曲球撈出中、右外野大牆，用這發陽春全壘打做為生涯春訓首轟。

紅襪在四局上一輪猛攻打了12人次，薛則在一人出局後留下二、三壘的跑者退場，接替的投手努諾（Vidal Nuno）繼續挨打，將薛則的自責分統統送回來，也讓林子偉在單局有第二次上場打擊的機會，在一好球、滿壘情況下，揮出斷棒的左外野安打，再添2分打點，成為紅襪打線最為豐收的一人。

林子偉在六局上形成飛球出局，下個半局防守時退場休息，總計今天單場四打數兩安打，有三分打點、跑回兩分，春訓至今的七支安打中，就有四支是長打，長打率暫時為8成13。

塞揚強投薛則留下3.1局被敲四支安打，丟5分皆為自責的紀錄，他也送出四次三振、一個保送，承擔敗投。

儘管林子偉手感正火燙，美國運動網站「Over the Monster」作家柯林斯（Matt Collins）仍認為，除非開季前紅襪有人傳出傷況，不然林子偉開季應該從3A出發，季中等待機會升上大聯盟。