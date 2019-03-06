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哈波、馬恰多合約搞定 五大趨勢一定要注意

2019-03-06 07:00梁起華

新科「3.3億男」費城費城人隊外野手哈波(Bryace Harper)，終於在上周進入周末前，簽下北美運動史上最大的合約殊榮，讓今年的自由球員市場大體上不致全面崩盤，至少兩名「大咖」的球員哈波與加入聖地牙哥教士隊的馬恰多(Manny Machado)有著落了，這兩人代表的是象徵與圖騰，不過未來的自由球員市場肯定更艱難、更不利勞方。但是從今年季外的低迷自由球員市場，可以看出幾項特點與端倪：

1.年輕就是本錢

在上述兩人簽下史上最貴重合約之前，讓各隊最躊躇不前的關鍵就是，大牌球員方希望合約走長走久，但球隊方卻因為過去有太多8至10年以上的合約最後都爛尾，所以是讓這次大合約難產的主要原因。根據資料指出，目前棒球員升上大聯盟後，約需要六年的時間才能成為自由身，而野手球員升上大聯盟的年紀約是23-24歲，這還是比較順利且有天賦的。所以不少球員等打到有身價且可待價而沽時，都已經接近30歲了，29、30歲簽8至10年長約，先不講表現，合約後段時，球員都已經超過35歲，表現方面除非有「神力」相助，不然合約後段的表現，一定不符身價。

兩人這次能夠分別獲得運動史上創紀錄的合約，年紀夠輕、26歲是主要關鍵。馬恰多同意10年3億元合約那一天，筆者恰巧在聖地牙哥度假，住的旅館就在教士隊Petco球場外約兩英哩處，當天上午聽到旅館大廳有人看運動電視台時歡呼，大概就知道有大牌球員要來了。

在馬恰多加入之後，教士隊Petco球場今年進場人數應該會比往年好。 梁起華攝影
在馬恰多加入之後，教士隊Petco球場今年進場人數應該會比往年好。 梁起華攝影
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教士隊總管普萊勒(A. J. Preller)之後在接受採訪時確認，其實球隊本來是不打算拿出這麼多錢來簽下大牌自由球員的，最後年紀考量是關鍵。拿今年自由球員排名前十球員的年紀做總合與平均算下來是31.5歲，而統計又指出，一般年輕球員大約是從26歲至30歲前是生涯最高峰期，所以球隊最後決定簽下馬恰多。而哈波與馬恰多同年，相信費城人隊也是從這角度去想的。

2.全聯盟指定打擊制度(Universal DH)快來了

其實筆者本身偏好目前兩聯盟分別採不同打擊制度。但各界消息都認為，大聯盟最快將於兩至三年內採行所謂的全聯盟指定打擊制度。大聯盟棒球這幾年也想效法NBA職籃，想多搞點得分秀，這對投手來說其實是噩耗，但多一點全壘打、長打與得分，代表著好看一點的球賽，這是票房的考量。

兩位大咖球員目前分別是外野手與三壘手，等到兩人幾年後隨著年齡增長，無法勝任太多的防守工作時，剛好到時就有現成的指定打擊工作可接。

在要求變革聲浪越來越大的情況下，國聯要實施指定打擊制應該就在不遠的未來了，哈波也...
在要求變革聲浪越來越大的情況下，國聯要實施指定打擊制應該就在不遠的未來了，哈波也不用捨棄熟悉的國聯轉換到較為陌生的美聯。 美聯社
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事實上在過往通常都是美聯球隊簽下野手的長年大約，例如拿過兩次10年合約的羅德里奎茲(Alex Rodriguez)，一次在德州遊騎兵隊、一次是紐約洋基隊，目前已經是專職DH的天使隊普荷斯(Albert Pujols)、「上了當」簽下卡諾(Robinson Cano)的西雅圖水手隊，另外像與小費爾德(Prince Fielder)簽9年約的底特律老虎隊，和同樣也簽9年約的洋基隊一壘手特爾薛拉(Mark Teixeira)等。今年是第一次出現兩支國聯球隊，簽下兩名大牌野手球員。因為全聯盟指定打擊制度即將實施，是他們考量的因素之一。

3.未來的情勢將更兇險

明年此時可以略過，到了兩年後，也就是2020-2021球季，大聯盟又會有兩名「大尾級」的球員投入自由球員市場，那就是洛杉磯天使隊的楚奧特(Mike Trout)與波士頓紅襪的貝茲(Mookie Betts)，這兩人到時誰能夠首先拿到史上第一張4億美金的合約？另外，目前球員工會與大聯盟的勞資合約(CBA)將在2021年底到期，除非這一兩年雙方將現行合約延長，不然這幾年自由球員在季外拿不到「肥又長」合約，勢必將它化為一股怨氣，大聯盟可能又要再次面臨停工、罷工的情況。

紅襪在明年底想要留下貝茲，恐怕又將祭出破紀錄的天價合約。 美聯社
紅襪在明年底想要留下貝茲，恐怕又將祭出破紀錄的天價合約。 美聯社
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4.短約未來會是常態

去年球季開打時最讓人注意的，就是幾年前在救援投手圈火紅的霍蘭(Greg Holland)，在季賽開打的前幾天才被聖路易紅雀隊臨時簽進來，霍蘭日前在接受採訪時，道出那一段很痛苦等待的春天，他說去年春訓期間失業，最後才被簽下，造成他的訓練延遲開始，季賽開打時他未能將體能調整到最顛峰，挨轟連連。而且春訓期間是隊友認識交流最好的時候，他到了聖路易後，季賽都快開打了，才重新開始認識新隊友培養投捕默契，他希望在職棒生涯結束前，不要再經歷這種等待與臨時加入的感覺了。

截至美東時間3月4日上午前，今年超過兩百多位自由球員中，只有5名球員簽下的合約是4年以上的，12名球員簽的合約是保證型的3年合約，其餘170多位球員簽的都是1年合約或是小聯盟合約。目前市場還有像是明星外野手瓊斯(Adam Jones)、得過賽揚獎的大投手凱柯(Dallas Keuchel)、四度救援王金布洛爾(Craig Kimbrel)等還在失業中。他們在開季前預計應該還是會找到棲身之地，但合約年數不會長。這種情況在2021年底前應該是不會有太大變化的。

春訓都已經開始，去年為紅襪拿下42次救援成功的金布洛爾雖然已經主動降價，但還是遲...
春訓都已經開始，去年為紅襪拿下42次救援成功的金布洛爾雖然已經主動降價，但還是遲遲找不到新東家，很有可能遇上霍蘭去年的冏境。 美聯社
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5.大合約不一定都爛尾，但不是每一張都成功

根據今日美國報(USA Today)的統計，美國職棒最大的20張合約中(包含簽下的延長合約)，有7張合約和其球員能和他們所屬的球隊最終拿到世界大賽冠軍。20張合約中有9張合約至少能夠打進世界大賽。20張合約中有16張可以至少打進季後賽。也就是說，費城人隊與教士隊，至少在未來幾年會是季後賽的常客。

不過，該統計也點出，20張合約中有10張是2013年以前簽定的。這意味著未來肥又長的合約只會減少、不會多。兩年後的大尾球員貝茲與楚奧特將分別是28與29歲，想拿8至12年合約，又想到破4億元合約紀錄，這難度會很高。

哈波馬恰多楚奧特

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生

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