MLB／心臟手術後 道奇簡森春訓首登場

2019-03-05 14:53 世界日報 編譯組／綜合報導



道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen）在春訓中首次亮相，儘管數據有些下降，但整體表現不錯。 路透 分享 facebook

休賽期間動完心臟手術後，道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen）在春訓中首次亮相，儘管數據有些下降，但整體表現不錯。

他的快速球有些下降，約每小時89至92哩，但他相信很快能調整回來，此外他說：「雷達槍被高估了。」

最重要的數字是25，這是簡森在休賽期間的減重的25磅成果，他說，這就是為什麼他整體感覺狀態很好。

簡森在3日於仙人掌聯盟中投出第一局，迎戰德州遊騎兵隊，他共投了12球，包括十個好球，也投出一次三振，他的快速球達每小時92哩，比過去約慢了三哩。

他說，這對他來說是春訓的正常情況，「有時雷達槍會讓你陷入困境，去年我吸取教訓，當時我還沒準備好，接下來你看著。」

31歲的簡森去年賽季入選全明星，從5月1日至8月41次出場，平均投手防禦率為1.41。然而8月起至科羅拉多州高海拔比賽，心臟出現不規則跳動問題，陸續休賽進行調整，並用藥物治療。

他曾在2012年出現類似情況並進行手術，去年11月他接受第二次心臟手術，這次他並在醫師建議下減重，進行有氧運動與控制飲食。

「現在我感覺很棒，我有個很棒的休賽期，鍛鍊身體，失去的重量如今得到回報。」

道奇隊總教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，簡森將於5日上場。