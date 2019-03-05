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MLB／甩酒駕形象重新出發 姜正浩：滴酒不沾

2019-03-05 11:57聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

南韓野手姜正浩春訓至今五場出賽揮出三發全壘打，重現過往重砲威力，並強調往後滴酒不...
南韓野手姜正浩春訓至今五場出賽揮出三發全壘打，重現過往重砲威力，並強調往後滴酒不沾。 美聯社
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歷經酒駕累犯風波後，南韓野手姜正浩去年11月重新回到海盜懷抱，而他也不負球團再次給予機會，春訓至今五場出賽揮出三發全壘打，重現過往重砲威力，他感觸良多表示現在行事小心，而且滴酒不沾。

2016年底姜正浩在南韓第三度被逮到酒駕，不但引來南韓棒球界驅逐，還造成工作簽證卡關，回不了大聯盟打球，中途轉戰多明尼加冬季聯盟的他，終於在上賽季重返美國，不過幾乎都待在小聯盟，只在9月底回海盜亮相3場。

海盜在去年11月先是買斷和姜正浩的合約，隔周再宣布以一年300萬美元價碼重新簽回；相隔四年再次參與到大聯盟春訓，姜正浩透過翻譯說道，「我整個冬天都有好好準備，幫助自己有好感覺和好身形，現在我做每件事都盡可能小心，我也會滴酒不沾的向前看。」

姜正浩目前春訓打擊率2成50，所敲的三支安打都是陽春砲，海盜總教練赫多（Clint Hurdle）滿意地說，「我們會持續讓他上場並觀察他，許多高難度的接球讓我們也看出他的橫向移動很好，他現在多了自信，我們很高興有他回來。」

據傳曾有其他球隊向姜正浩伸出援手，不過他一心只想回到海盜，「我已經認識了這裡的每個人，球團員工、教練和所有球員，我很習慣這個環境，海盜球迷對我的支持超乎實際，我就喜歡在這裡打球。」

海盜姜正浩大聯盟

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