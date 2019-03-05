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MLB／流浪2個月後重回天使 新二刀流扛滿貫砲

2019-03-05 09:41聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

能守內野一、二、三壘的柯沃特(右)，在高中時期就是「二刀流」的風雲人物，繞了一圈...
能守內野一、二、三壘的柯沃特(右)，在高中時期就是「二刀流」的風雲人物，繞了一圈重回天使後，本季將繼續重拾「二刀流」身手。 美聯社
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大谷翔平這賽季只打不投，天使「二刀流」的招牌馬上有人出來搶？在其它隊讓渡名單轉了一圈重回到天使陣中的柯沃特（Kaleb Cowart）今天以先發一壘手的身分揮出滿貫砲，幫助球隊終場以6：6戰平白襪，不過他也表示，新賽季將努力喚回高中王牌的身體記憶，試圖為天使牛棚盡一份力。

能守內野一、二、三壘的柯沃特，在高中時期就是「二刀流」的風雲人物，2010年選秀會以首輪第18順位加盟天使後專心打擊，過去3年多都在天使大聯盟和3A之間徘迴，但因火力表現不夠出色，一直無法爭取到久待大聯盟的機會。

去年賽季結束後，柯沃特自告奮勇告訴天使將練習當投手，結果在12月卻被水手從讓渡名單撿走，今年1月下旬他又被指定轉讓，老虎同樣只撿了1個月，春訓投了2周後再被送出，天使在2月底才重新把他找回來。

在大聯盟出賽162場出賽只繳出1成77打擊率、6轟和33分打點的柯沃特，看到大谷翔平在去年二刀流嘗試後，發現有新契機可循，「大谷為很多有能力達成二刀流的人開啟了一扇門，任何時刻你都可以讓自己更具功能性，這是很大的機會，不管要我從牛棚出發，或是上場守備後再登板，我都抱持期待。」

柯沃特有90哩出頭的速球、曲球、卡特球和指叉球，正和天使其他「二刀流」潛力股共同打拚，「一開始不太適應，要試著去想起我以前是如何辦到的，但現在我已經投了幾次牛棚，感覺挺不錯的。」

天使牛棚大聯盟

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